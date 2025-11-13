Maja Cvjetković i Antea Kodžoman progovorile o beauty rutini i privatnom životu: 'Zadovoljna sam'

Sinoć su se u Muzeju grada Zagreba spojili moda, glamur i dugogodišnja prijateljstva. Na pisti je zablistala nova kolekcija brenda Duchess iza kojeg stoje Snježana Schillinger i Antun Tin Brišar, a u publici su jednako sjajile brojne poznate osobe, među kojima su i bivše manekenke, Maja Cvjetković i Antea Kodžoman. Maja je na reviju stigla u društvu samozatajnog partnera, dok je Antea, koja je nedavno izrekla sudbonosno “da”, došla kao vjerna klijentica i prijateljica dizajnerskog dvojca.

Za Net.hr su otkrile zašto se vraćaju Duchess kreacijama, kako se pripremaju za izlazak, ali i poneki detalj iz privatnog života.

Antea Kodžoman: ''Čipka naglašava ženstvenost, to mi je najvažnije''

Bivša manekenka Antea Kodžoman priznaje da je odavno “slaba” na Duchess haljine, posebno na modele s čipkom.

“Čipku obožavam i jedva čekam vidjeti nove modele, sigurna sam da će se naći nešto i za mene. Čipka stvarno naglašava ženstvenost, to mi se jako sviđa. Dnevno sam uvijek ležerno odjevena, ali navečer se redovito sredim. Ne zato što mi je prijateljica i zato što dolazim na reviju, nego zato što stvarno često nosim njezine haljine – nekako mi najbolje odgovaraju, istaknu sve ono najbolje na meni i uvijek su moderni krojevi. Najvažnije mi je da imam frizuru i da unaprijed znam što ću odjenuti, onda se brzo sredim i stvarno mi to nije zahtjevno'', rekla nam je Antea.

Otkrila je i mali “trik” kojim spašava situaciju kad se kolekcije rasprodaju brže nego što stigne do ateljea.

“Na reviji snimam modele, jer kad prođe revija, već zaboravim što sam sve vidjela. Stalne klijentice odmah sve pokupuju, a ja kao ‘njena’ često dođem na red tek kasnije. Zato snimim, fotografiram i onda kažem: ‘Hoću to'', kaže nam bivša manekenka.

Dodala je i da je uspjela vidjeti tek djelić kolekcije prije revije, jer joj je Snježana uz smijeh poručila da će je Tin “ubiti” ako nove modele pokaže unaprijed.

Maja Cvjetković: “Zadovoljna i privatno i poslovno”

Maja Cvjetković, Miss Hrvatske 2005., na reviju je stigla zaljubljena i nasmijana, u pratnji novog partnera iz Turske. Krug bliskih ljudi, kaže, nikad nije bio slučajan. Desetljećima se druži s Anteom, Snježanom i Petrom Maroje, a tajna dugogodišnjeg prijateljstva na estradi, kako kaže, ne postoji.

“Nema to veze s tim je li netko na estradi ili ne - jednostavno biraš ljude koji ti odgovaraju. U mom slučaju poklopilo se da su to bile cure s kojima sam nosila modne revije i radila u tom javnom biznisu. Mimo njih imam jako puno prijateljica koje nisu iz javnog svijeta. Sve moje prijateljice, uključujući i nove koje su mi došle u život, sa mnom su više od 20 godina, tako da imam jako kvalitetan krug ljudi oko sebe.”

Posebno je pohvalila hrvatsku predstavnicu na svjetskom izboru ljepote, Lauru Gnjatović.

“Laura je prekrasna. Jako mi se sviđa i moje prognoze su savršene, daj Bože da se ostvari to što mislim. Ja joj predviđam jako visok plasman. Primijetila sam da je oko nje velika medijska pompa i mislim da to zaslužuje. Ima stas, glas, lijepa je, inteligentna i postojana. Išla je na svjetski izbor i smatram da djevojku s takvim potencijalom trebamo podržati.”

Kada je riječ o samoj reviji, Maja ne skriva oduševljenje: ''Kolekcija mi je savršena, točno po mom guštu.'' O novom partneru nije htjela pretjerano pričati, ali je otkrila da je sretna i zaljubljena.

''Zaljubljena sam. Dobro sam, zadovoljna i privatno i poslovno, sve je u redu'', rekla je Maja.

