Naš pjevač se javio iz bolničkog kreveta: Iza njega je borba s ovisnošću i gubitak 50 kilograma

Glazbenik Mahir Kapetanović (34), javnosti poznatiji kao Mahkey, iznenadio je svoje pratitelje objavom na Instagramu kojom je otkrio da se oporavlja od operacije.

Nakon iznimno uspješne godine na poslovnom planu i velikih osobnih pobjeda, frontmen "sevdah grunge" benda podijelio je intimni trenutak iz bolničke sobe, otkrivajući nove korake na svom putu transformacije koji je započeo još 2017. godine.

Na fotografiji objavljenoj iz jedne zagrebačke poliklinike, Mahkey leži u bolničkom krevetu odjeven u medicinski ogrtač, s kanilom u ruci, ali mirnog izraza lica gleda u kameru. Iako je prizor zabrinuo mnoge, njegova poruka odiše optimizmom i odlučnošću.

Korak bliže svemu

"Od 2017. guram neke stvari i za mnoge od njih sam se morao uvjeravat kako bih i dalje vjerovao da su moguće, sad sam korak bliže svemu", napisao je glazbenik. Svoj je put podijelio u tri faze. Prva, koja uključuje rješavanje ovisnosti i prekomjerne kilaže, uspješno je završena. Druga faza, operacija, također je označena kao obavljena, dok je oporavak u tijeku.

Iako nije specificirao o kakvom se točno zahvatu radi, Kapetanović je u ranijim intervjuima spominjao kako ga očekuje operacija kile. Treća faza ostaje zagonetna, najavljena samo kao "NaHCO3", ostavljajući pratitelje da nagađaju o čemu je riječ.

Godina ispunjena uspjesima i osobnim bitkama

Ova objava dolazi na kraju godine koja je za Mahira Kapetanovića bila obilježena velikim profesionalnim uspjesima. Njegova borba nije tajna; glazbenik je otvoreno govorio o svojoj prošlosti, uključujući borbu s ovisnošću i gubitak čak 50 kilograma, što je i sam naveo kao prvu veliku pobjedu na svom putu.

Ta nevjerojatna transformacija dala mu je vjetar u leđa i na glazbenom planu. U svibnju 2025. godine objavio je hvaljeni novi album "Palo Santo", koji je predstavio singlovima poput "Šutim jer te lažem" i "Džehenem". Promocija albuma kulminirala je velikim koncertom u zagrebačkoj Tvornici Kulture u lipnju, a koncertnu godinu zaokružio je nastupom u Melin cafeu u studenom.

Njegov jedinstveni glazbeni izričaj, koji spaja sevdah i grunge, donio mu je status jednog od najuzbudljivijih mladih vokala na sceni, što je publika prepoznala još od njegovih nastupa u domaćim glazbenim emisijama.

Pratitelji pružili podršku

Ispod objave odmah su se zaredale poruke podrške. Brojni prijatelji i obožavatelji poželjeli su mu brz oporavak, a komentari poput "Brz oporavak frende", "Drži se buraz moj..!" i "Bit će to sve okej, samo jako" svjedoče o snažnoj zajednici koju je okupio oko sebe.

Čini se da je ova operacija za Mahkeya samo još jedna prepreka koju je odlučio savladati na putu prema potpunom ostvarenju, a njegova iskrenost i hrabrost da javno podijeli svoje bitke služe kao inspiracija mnogima.

