Madonna se u tajnosti zaručila s 38 godina mlađim Akeemom Morrisom i planira intimno vjenčanje

Madonna (67) se, prema pisanju stranih portala, u tajnosti zaručila za svog 38 godina mlađeg dečka, bivšeg nogometaša Akeema Morrisa (29). Kako otkriva Radar Online, par planira intimno vjenčanje, a slavna pjevačica više ne želi skrivati sretnu vijest.

Izvor blizak Madonni otkrio je da je pjevačica “presretna i smirena” te da Akeem prema njoj pokazuje poštovanje i ljubav kakvu dosad nije doživjela. Glasine o zarukama pojavile su se nakon što je Madonna viđena s dijamantnim prstenom na ruci tijekom putovanja u Tokio.

Intimna ceremonija i predbračni ugovor

Madonna navodno razmatra tri moguće lokacije za vjenčanje – Italiju, Portugal i svoje luksuzno imanje u East Hamptonu. Ceremonija će, kako pišu strani mediji, biti mala i privatna, uz prisustvo samo najbližih prijatelja i članova obitelji.

Poznato je i da će pjevačica potpisati predbračni ugovor, na što se Akeem bez oklijevanja složio. “On je već pristao na sve klauzule o povjerljivosti od početka njihove veze, tako da oko toga nema nikakvih problema”, tvrdi izvor blizak paru.

Ljubav koja ju je promijenila

Podsjećamo, par se prvi put pojavio zajedno u javnosti 2022. godine, a nakon kratke pauze ponovno su se spojili u ljeto 2024. Od tada su nerazdvojni. U svibnju je Madonna prisustvovala Akeemovu 29. rođendanu, gdje su zajedno i službeno potvrdili vezu.

“Madonna stalno govori da ne želi više gubiti ni sekundu. Prošla je sve, ali sada traži mir, povezanost i ljubav. Akeem je nasmijava, inspirira i prema njoj se odnosi bolje nego itko prije”, zaključio je izvor za strane medije.

