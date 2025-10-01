Madonna postala online učiteljica: Prodaje svoj duhovni tečaj, znamo i cijenu

Američka pjevačica Madonna (67) postala je učiteljica Kabbale. Na Instagramu je podijelila video u kojem promovira tečaj, a koji košta 30 dolara (25 eura). Kroz svoj online tečaj odlučila je podučavati obožavatelje o svom duhovnom putovanju, a u tome joj pomaže inspiracijski govornik Eitan Yardeni, dugogodišnji učitelj u Kabbalah Centre International.

Inače, Madonna je Kabbalu otkrila 1996. godine prije nego je postala majka Lourdes Leon i taj je trenutak označio prekretnicu u njezinom životu, a zbog čega sada želi podijeliti svoje znanje s obožavateljima i pomoći im da ubrzaju duhovni rast i postignu višu svrhu života. U videu na Instagramu Madonna objašnjava kako želi kazniti ljude, ali da to radi tako da ih humanizira. U istom je videu izjavila da kada se nađe u situaciji u kojoj s nekim ima određeni problem, pokušava se sjetiti da je ta osoba nekad bila dijete. Tečaj, pod nazivom "Mistične studije Zohara",dostupan je na Kabbalah.com.

Pretplata košta 25 eura mjesečno, no korisnici mogu platiti više ili manje jer prihod od pretplata ide za podršku širenju Kabbale i omogućuje pristup tečaju onima koji si možda ne mogu priuštiti puni iznos.

'To je ono što vas spašava'

Za one koji nisu upoznati, Kabbala je židovska mistična filozofija koja proučava dublje razumijevanje Boga, stvaranja i svemira, a koristi učenje o Sefirotima i Drvetu života.

Madonna je također govorila o svom duhovnom putovanju u svom prvom podcast intervjuu s Jayom Shettyjem u kojem je rekla da je za uspjeh nužno imati duhovni život i da ne bi bila tu gdje je da nije slijedila duhovni put: "Pravi uspjeh je kada pomažete drugima."

Govoreći o izazovima u životu, Madonna je priznala da je nekoć bila pod utjecajem mišljenja drugih, ali je tijekom godina naučila prihvatiti svoju jedinstvenost i ne uklapanje u norme. "To je ono što vas spašava", zaključila je.

