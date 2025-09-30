Madonna jesi li to ti? Kraljica popa uhvaćena bez šminke: 'Izgleda kao starica'

Američka zvijezda Madonna (67) iznenadila je svoje obožavatelje svojim izgledom dok je napuštala hotel u Parizu tijekom prve večeri Tjedna mode. Umjesto glamura po kojem je poznata, bila je umotana u plavi šal i skrivala je lice iza velikih sunčanih naočala.

Foto: Profimedia

"Kraljica popa" izgledala je pomalo neuredno dok je šetala ulicama francuske prijestolnice. Ispod šala nosila je crnu odjevnu kombinaciju, potpuno drugačiju od glamuroznih outfita na koje su je fanovi navikli. Snimljena je bez prepoznatljive šminke, a mnogi su komentirali da izgleda poput prave bake.

Romantična šetnja s dečkom

Foto: Profimedia

Istog dana je viđena u šetnji sa svoji partnerom Akeemom Morrisom (29), bivšim nogometašem. Par se upoznao u kolovozu 2022., a vezu su javno potvrdili gotovo dvije godine kasnije. Za izlazak u Parizu Madonna je odabrala crnu jaknu od brušene kože s krznenim ovratnikom, poderane traperice i masivne mokasine. Akeem je nosio zelenu rolku, kožnu jaknu i tamne, široke traperice.

Prvi put su zajedno objavili fotografije na Instagramu u srpnju prošle godine. Iako su u listopadu 2024. kružile glasine o njihovom prekidu, pomirili su se nakon nekoliko tjedana.

Užarila društvene mreže

Ubrzo nakon što su fotografije pjevačice u opuštenom izdanju izašle u javnost, počele su se nizati brojne reakcije. "Ja sam šokirana", "Isuse, što je Madonna napravila od sebe", "Izgleda kao beskućnica", "Što se događa s njom, izgleda poput starice", samo su neki od komentara.

Podsjetimo, početkom 2025. Madonna je potaknula nagađanja o zarukama kad je na fotografijama povodom Nove godine pokazala dijamantni prsten. Osim o ljubavnom životu, nedavno je govorila i o duhovnim praksama koje su joj pomagale tijekom karijere „Da biste uspjeli, morate biti duhovni. Uspjeh znači imati duhovni život, točka. Ne bih bila tu gdje jesam da ga nemam,“ izjavila je u najavi svog prvog podcast gostovanja u emisiji On Purpose with Jay Shetty.

POGLEDAJTE VIDEO: Madonna o preobrazbi: 'Za sve je kriv objektiv!'