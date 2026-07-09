Luke Wilson (54) postao otac: Kći dobio s 30 godina mlađom partnericom

Holivudski glumac Luke Wilson ostvario je jednu od najvećih životnih želja – u 54. godini postao je otac. Glumac i njegova partnerica Kendall Yates (24) dobili su djevojčicu, a sretnu vijest ekskluzivno je potvrdio časopis People.

Par se posljednjih godina trudio svoj odnos zadržati privatnim, no sada su zajedno predstavili svoju kćer. Prvi put pojavili su se u javnosti u utorak, 7. srpnja, na promotivnom događanju za Wilsonovu novu humorističnu seriju u odmaralištu u Kaliforniji.

Foto: BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Velika pažnja javnosti odmah se usmjerila i na razliku u godinama između para – Wilson je od svoje partnerice stariji čak 30 godina. Ipak, njihova veza traje već nekoliko godina, a prema pisanju američkih medija, zajedno su viđeni još od 2023. godine.

Foto: TheImageDirect.com/The Image Direct/Profimedia

Prije nego što je pronašao mir u privatnom životu, Wilson je godinama punio naslovnice zbog svojih poznatih ljubavnih veza. Tijekom devedesetih bio je u vezi s glumicom Drew Barrymore, a svojevremeno se povezivao i s oskarovkom Gwyneth Paltrow. Mediji su ga povezivali i s glumicom Alison Eastwood, kćeri legendarnog Clinta Eastwooda.

Za razliku od brojnih holivudskih kolega, Wilson je privatni život uglavnom držao dalje od reflektora. Još 2007. godine govorio je kako bi jednog dana volio imati djecu, a kasnije je priznao da ga je približavanje 50. rođendanu natjeralo na razmišljanje o životnim prioritetima. Sada je, nakon desetljeća uspješne glumačke karijere i brojnih poznatih romansi, napokon ostvario ono što je dugo želio.