ONE BUJNIM OBLINAMA OSVAJAJU PLANET / Lucija Lugomer ili Ashley Graham? Obje su majke i prekrasni plus size modeli, ali tu ne staju njihove sličnosti

Hrvatska plus size manekenka Lucija Lugomer ne prestaje osvajati svojim oblinama i modnim kombinacijama na Instagramu. Luce je zapravo krenula stopama svjetske plus size manekenke Ashley Graham, koja je bila jedna od začetnica ove modne industrije. Naime, najpoznatija svjetska manekenka, odjeće za punije žene, majka je i tri sina, a svoje strije i trudnički trbuh bez problema je pokazivala na svom Instagramu, i to bez cenzure - s čime je šokirala mnoge. Njezinim slobodnim izričajem vodi se i naša Lucija koja je također majka, ali i velika zagovornica toga da ženska ljepota dolazi u svim oblicima. Ove dvije manekenke imaju dosta toga za ispričati, a u galeriji pogledajte što su htjele reći golišavim fotografijama te na koji su način prikazale žensku (ne)savršenost...