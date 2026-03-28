FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VEČER ZA PAMĆENJE /

Lu Dedić rasplakala Porin: Emotivnim govorom odala počast baki Gabi Novak

Lu Dedić rasplakala Porin: Emotivnim govorom odala počast baki Gabi Novak
×
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Mladu glazbenicu publika je nagradila dugim pljeskom nakon preuzimanja nagrade

28.3.2026.
8:42
Hot.hr
Sanjin Strukic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatska glazbenica Lu Dedić (24), kći pokojnog pijanista Matije Dedića i unuka legendarnih pjevača Gabi Novak  i Arsena Dedića, dirnula je publiku na dodjeli nagrada Porin u Splitu emotivnim govorom kojim je odala počast svojoj baki.

Poseban trenutak na pozornici

Na ovogodišnjoj dodjeli Porina, Gabi Novak posthumno je nagrađena u kategoriji za najbolju žensku vokalnu izvedbu za pjesmu “Nada”. Nagradu je preuzela njezina unuka Lu, što je izazvalo snažnu reakciju publike koja ju je nagradila dugim pljeskom.

Već samim dolaskom na crveni tepih Lu je privukla pažnju svojom elegancijom i smirenošću, podsjetivši mnoge na stil i dostojanstvo svoje bake.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Dirljiv govor koji je ganutio publiku

Preuzimajući nagradu, Lu nije skrivala emocije. U kratkom, ali iskrenom govoru zahvalila je svima koji su prepoznali vrijednost projekta, istaknuvši koliko joj ova nagrada znači. 'Užasno me ovo razveselilo i užasno je puno emocija jer je predivna večer pa neću ići u patetiku. Hvala vam puno što ste osim kvalitete prepoznali i ogromnu hrabrost koja je bila potrebna za ovaj projekt. Ne znam više što da kažem' rekla je. 

Naglasila je kako vjeruje da bi njezina baka bila ponosna i sretna zbog ovog priznanja, čime je dodatno dirnula publiku i gledatelje.

Nasljeđe koje se nastavlja

Ovaj trenutak mnogi su doživjeli kao simboličan prijenos glazbenog nasljeđa na novu generaciju obitelji Dedić. Lu je već krenula stopama svog djeda Arsena Dedića, bake Gabi Novak i oca Matije Dedića, a glazba je postala njezin životni poziv.

U kratkom vremenu predstavila se publici s nekoliko zapaženih pjesama, među kojima se posebno ističe “Plavi leptir”, s kojom je nastupila na Dori 2024. godine. Svoj autorski izraz nastavlja graditi kroz suradnje s iskusnim glazbenicima.

Gabi Novak, Lu Dedić, Arsen Dedić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike