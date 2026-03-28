Lu Dedić rasplakala Porin: Emotivnim govorom odala počast baki Gabi Novak

Hrvatska glazbenica Lu Dedić (24), kći pokojnog pijanista Matije Dedića i unuka legendarnih pjevača Gabi Novak i Arsena Dedića, dirnula je publiku na dodjeli nagrada Porin u Splitu emotivnim govorom kojim je odala počast svojoj baki.

Poseban trenutak na pozornici

Na ovogodišnjoj dodjeli Porina, Gabi Novak posthumno je nagrađena u kategoriji za najbolju žensku vokalnu izvedbu za pjesmu “Nada”. Nagradu je preuzela njezina unuka Lu, što je izazvalo snažnu reakciju publike koja ju je nagradila dugim pljeskom.

Već samim dolaskom na crveni tepih Lu je privukla pažnju svojom elegancijom i smirenošću, podsjetivši mnoge na stil i dostojanstvo svoje bake.

Dirljiv govor koji je ganutio publiku

Preuzimajući nagradu, Lu nije skrivala emocije. U kratkom, ali iskrenom govoru zahvalila je svima koji su prepoznali vrijednost projekta, istaknuvši koliko joj ova nagrada znači. 'Užasno me ovo razveselilo i užasno je puno emocija jer je predivna večer pa neću ići u patetiku. Hvala vam puno što ste osim kvalitete prepoznali i ogromnu hrabrost koja je bila potrebna za ovaj projekt. Ne znam više što da kažem' rekla je.

Naglasila je kako vjeruje da bi njezina baka bila ponosna i sretna zbog ovog priznanja, čime je dodatno dirnula publiku i gledatelje.

Nasljeđe koje se nastavlja

Ovaj trenutak mnogi su doživjeli kao simboličan prijenos glazbenog nasljeđa na novu generaciju obitelji Dedić. Lu je već krenula stopama svog djeda Arsena Dedića, bake Gabi Novak i oca Matije Dedića, a glazba je postala njezin životni poziv.

U kratkom vremenu predstavila se publici s nekoliko zapaženih pjesama, među kojima se posebno ističe “Plavi leptir”, s kojom je nastupila na Dori 2024. godine. Svoj autorski izraz nastavlja graditi kroz suradnje s iskusnim glazbenicima.

POGLEDAJTE VIDEO:Dva autobusa se 'zakačila' na uskoj cesti u Lici: 'Sad smo u pat-poziciji'