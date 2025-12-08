Lorena Farkač: 'Društvene mreže nam nameću standarde ljepote koji nisu realni'

Influencerica i bivša kandidatkinja "Braka na prvu" Lorena Farkač vrlo je aktivna na društvenim mrežama, gdje svojim raznolikim sadržajem privlači više od 38 tisuća pratitelja. Iako voli dotjerivanje i modne eksperimente, Lorena posebno cijeni prirodan izgled. Postoje dani kada ne voli šminku, uživa u jednostavnosti i osjećaju svježine, a svoje beauty rituale prilagođava raspoloženju i trenutku. U razgovoru za Net.hr je otkrila kako izgleda njezina svakodnevna njega kože, koje proizvode ne propušta, te koliko je važno prihvatiti i zavoljeti sebe onakvima kakvi jesmo.

Foto: Instagram

Kako izgleda vaša jutarnja rutina njege kože, a kako večernja?

Iskreno, nisam neki tip od rutina – kod mene se najbolje pokazala metoda “manje je više”. Ujutro se umijem hladnom vodom, a navečer koristim gel za čišćenje lica te neki serum ili kremu – zavisi kako se osjećam taj dan.

Koji vam je beauty proizvod apsolutni must-have?

SPF bez razmišljanja! To je svakako nešto što koristim svaki dan, bilo da sam bez šminke ili kao podlogu prije šminkanja.

Foto: Instagram

Što se sve može pronaći u vašoj torbi? Bez čega nikada ne izlazite iz kuće?

Ključevi od auta, ključevi od kuće, ogledalo/češalj, osvježivač daha, sjajilo, mali parfem, novčanik i mobitel. No, pošto sam stalno u autu, tamo još imam kremu za ruke, parfem i kutiju koju zovem “travel kit”, u kojoj se nalaze majice, donji veš, dezodoransi, četkica za zube i svašta nešto što bi mi potencijalno moglo zatrebati.

Idete li na tretmane lica? Ako da, jeste li zadovoljni rezultatima?

Ne idem na nikakve tretmane lica, stvarno sam zadovoljna svojom kožom i tenom pa smatram da nema potrebe za tretmanima.

Preferirate li prirodan izgled ili jači make-up?

Svakako prirodan izgled na dnevnoj bazi! Jači make-up volim samo kada idem na neki događaj ili na neku večeru.

Foto: Instagram

Izlazite li iz kuće bez šminke ili uvijek nosite make-up na licu?

Ma bez šminke! Fun fact o meni je da puder nisam stavila na lice sve do 19. godine. U ranim dvadesetima bila sam malo nesigurnija oko izgleda i mislila sam da se ne smijem pojaviti u javnosti bez šminke, a onda sam shvatila da mi je najljepše biti bez ičega – eventualno staviti maskaru i popuniti obrve.

Šminkate li se sami za posebne prilike ili tada odete kod vizažista?

Uvijek se šminkam sama jer smatram da najbolje poznajem svoje lice i make-up koji mi stoji. Teško se povjeravam vizažistima.

Koliko često idete u frizerski salon? Jeste li ikada zažalili što ste mijenjali frizuru?

Otprilike svakih 3-4 mjeseca. A što se tiče žaljenja za mijenjanje frizure… Kao mala sam, iz nekog razloga, htjela šiške. Samo ću reći da je to bio prvi i zadnji put da sam ih imala (smijeh)

Foto: Instagram

Ranije ste spomenuli da ste koristili filere za usne. Koliko često idete na takve tretmane?

Filere sam radila jednom 2022., gdje sam stavila sveukupno mililitar u obje usne, te sam godinu dana nakon stavila još nešto sitno samo u gornju usnu. Sada će biti dvije godine kako nisam radila ništa na usnama, vjerujem da su mi se vratile u prirodan oblik. I okej sam s tim. Probala sam i vidjela da mi to ne znači nešto pretjerano u životu.

Planirate li još neke estetske zahvate u budućnosti?

Iskreno, ne planiram niti jedan estetski zahvat. Kao mlađa sam mislila da mi nedostaje sto stvari i da nisam dovoljno dobra. Htjela sam promijeniti pola toga na sebi jer sam gledala društvene mreže i celebritije koji nam konstantno nameću standarde ljepote koji nisu realni. Kada sam prošla 25-u, shvatila sam da mi stvarno ništa ne fali i počela sam se prihvaćati takva kakva jesam. Moram priznati da sam se stvarno zavoljela. Ne bih mijenjala ništa na sebi jer iskreno mislim da je svatko lijep na svoj način, a ono što nas čini još ljepšima je prirodnost i različitost, a ne isti “kalup” lica.

