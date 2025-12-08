Lorena Farkač: 'Društvene mreže nam nameću standarde ljepote koji nisu realni'
Influencerica Lorena Farkač otkrila nam je svoje beauty rituale i progovorila o pritiscima društva
Influencerica i bivša kandidatkinja "Braka na prvu" Lorena Farkač vrlo je aktivna na društvenim mrežama, gdje svojim raznolikim sadržajem privlači više od 38 tisuća pratitelja. Iako voli dotjerivanje i modne eksperimente, Lorena posebno cijeni prirodan izgled. Postoje dani kada ne voli šminku, uživa u jednostavnosti i osjećaju svježine, a svoje beauty rituale prilagođava raspoloženju i trenutku. U razgovoru za Net.hr je otkrila kako izgleda njezina svakodnevna njega kože, koje proizvode ne propušta, te koliko je važno prihvatiti i zavoljeti sebe onakvima kakvi jesmo.
Kako izgleda vaša jutarnja rutina njege kože, a kako večernja?
Iskreno, nisam neki tip od rutina – kod mene se najbolje pokazala metoda “manje je više”. Ujutro se umijem hladnom vodom, a navečer koristim gel za čišćenje lica te neki serum ili kremu – zavisi kako se osjećam taj dan.
Koji vam je beauty proizvod apsolutni must-have?
SPF bez razmišljanja! To je svakako nešto što koristim svaki dan, bilo da sam bez šminke ili kao podlogu prije šminkanja.
Što se sve može pronaći u vašoj torbi? Bez čega nikada ne izlazite iz kuće?
Ključevi od auta, ključevi od kuće, ogledalo/češalj, osvježivač daha, sjajilo, mali parfem, novčanik i mobitel. No, pošto sam stalno u autu, tamo još imam kremu za ruke, parfem i kutiju koju zovem “travel kit”, u kojoj se nalaze majice, donji veš, dezodoransi, četkica za zube i svašta nešto što bi mi potencijalno moglo zatrebati.
Idete li na tretmane lica? Ako da, jeste li zadovoljni rezultatima?
Ne idem na nikakve tretmane lica, stvarno sam zadovoljna svojom kožom i tenom pa smatram da nema potrebe za tretmanima.
Preferirate li prirodan izgled ili jači make-up?
Svakako prirodan izgled na dnevnoj bazi! Jači make-up volim samo kada idem na neki događaj ili na neku večeru.
Izlazite li iz kuće bez šminke ili uvijek nosite make-up na licu?
Ma bez šminke! Fun fact o meni je da puder nisam stavila na lice sve do 19. godine. U ranim dvadesetima bila sam malo nesigurnija oko izgleda i mislila sam da se ne smijem pojaviti u javnosti bez šminke, a onda sam shvatila da mi je najljepše biti bez ičega – eventualno staviti maskaru i popuniti obrve.
Šminkate li se sami za posebne prilike ili tada odete kod vizažista?
Uvijek se šminkam sama jer smatram da najbolje poznajem svoje lice i make-up koji mi stoji. Teško se povjeravam vizažistima.
Koliko često idete u frizerski salon? Jeste li ikada zažalili što ste mijenjali frizuru?
Otprilike svakih 3-4 mjeseca. A što se tiče žaljenja za mijenjanje frizure… Kao mala sam, iz nekog razloga, htjela šiške. Samo ću reći da je to bio prvi i zadnji put da sam ih imala (smijeh)
Ranije ste spomenuli da ste koristili filere za usne. Koliko često idete na takve tretmane?
Filere sam radila jednom 2022., gdje sam stavila sveukupno mililitar u obje usne, te sam godinu dana nakon stavila još nešto sitno samo u gornju usnu. Sada će biti dvije godine kako nisam radila ništa na usnama, vjerujem da su mi se vratile u prirodan oblik. I okej sam s tim. Probala sam i vidjela da mi to ne znači nešto pretjerano u životu.
Planirate li još neke estetske zahvate u budućnosti?
Iskreno, ne planiram niti jedan estetski zahvat. Kao mlađa sam mislila da mi nedostaje sto stvari i da nisam dovoljno dobra. Htjela sam promijeniti pola toga na sebi jer sam gledala društvene mreže i celebritije koji nam konstantno nameću standarde ljepote koji nisu realni. Kada sam prošla 25-u, shvatila sam da mi stvarno ništa ne fali i počela sam se prihvaćati takva kakva jesam. Moram priznati da sam se stvarno zavoljela. Ne bih mijenjala ništa na sebi jer iskreno mislim da je svatko lijep na svoj način, a ono što nas čini još ljepšima je prirodnost i različitost, a ne isti “kalup” lica.
