Naš nogometni reprezentativac Luka Modrić (38) i njegova supruga Vanja Modrić (41) u braku su već 14 godina, a prvi put su se upoznali na maksimirskom stadionu. Tada devetnaestogodišnji Luka bio je presramežljiv da joj priđe uživo, no od prvog susreta u zagrebačkom kafiću postali su nerazdvojni. Vanja je postala žena njegova života i majka njegovo troje djece te najveći oslonac tijekom svih izazova.

Zaljubljen do ušiju

Njihov poslovni poziv prerastao je u susret u kafiću, a nakon njihove prve kave Luka se već osjećao zaljubljenim. Vanja je tada radila u agenciji Zdravka Mamića i nazvala je Luku zbog dogovora oko obilaska stanova. Nogometaš je bio silno uzbuđen zbog poziva, a ostali su na liniji čak tri sata jer je naš reprezentativac htio što dulje razgovarati s budućom suprugom.

"Bio sam silno uzbuđen kad je nazvala, ali sam to, naravno, prikrio. Predstavila se, razmijenili smo nekoliko uvodnih rečenica, u kojima sam joj rekao da sam je viđao u prolazu. Jako sam se trudio stalno postavljati pitanja i otvarati teme, samo da što dulje bude na liniji", priznao je Luka. Već tada je slutio da bi između njih moglo biti nešto više, a na kavu ju je pozvao da joj zahvali na pomoći. Često su provodili vrijeme zajedno, no njihov je odnos ostao prijateljski. Ipak, razmjenjujući emocije i stavove o obitelji, Luka je shvatio da su stvoreni jedno za drugo. Oldučio ju je pozvati na spoj i taj dan pamti kao jedan od najsretnijih u životu.

"Bilo je to 1. prosinca 2004., i to je bio naš dan. Te smo se večeri prvi put i poljubili, u njenom stanu. Ne znam jesam li ikad osjetio takvu sreću do tada. Mislio sam da su sve one priče o leptirićima u trbuhu samo isprazne fraze, ali te sam se večeri osjećao baš tako. Zaljubljen preko ušiju. Prohodali smo", prisjeća se Luka.

Svadbena zvona

Prije ulaska u bračne vode, par je bio u vezi 6 godina. Usprkos velikoj želji za vjenčanjem, zbog Lukine karijere bilo je zahtjevno pronaći datum. Pred matičara su stali 2010. godine, priredivši skromnu ceremoniju, s obzirom na to da je Vanja bila trudna s prvim sinom Ivanom. No, sljedeće godine pripremili su pravu zabavu u hotelu Westin za obitelj i prijatelje, a Vanju je do oltara vodio njen bivši šef Zdravko Mamić.

Foto: Pixsell Ovaj simpatični par upoznao se dok je Vanja radila u Mamić sport agenciji, a Luka je tada igrao za Dinamo. "Luka je poseban, jednostavno zrači i osvaja. Svidjelo mi se što je samozatajan, a istodobno i vrlo samouvjeren. Ima velike ambicije i ciljeve, siguran je u sebe. Mane su mu tvrdoglavost i nevjerojatna pedantnost, sve mu mora biti posloženo. I previše je šutljiv, za razliku od mene koja volim brbljati", ispričala je jednom prilikom Vanja, prenosi Večernji.

‘"Svidjelo mi se što je samozatajan, a istodobno i vrlo samouvjeren. Ima velike ambicije i ciljeve, siguran je u sebe. Mane su mu tvrdoglavost i nevjerojatna predanost, sve mu mora biti posloženo. I previše je šutljiv, za razliku od mene koja volim brbljati. Mi se slažemo i bez tog papira i prstena, a to nam je najvažnije", rekla je Vanja Modrić prije vjenčanja. Na ceremoniji su bile mnoge poznate osobe, najviše iz nogometnog svijeta, poput Vedrana Ćorluke, Ognjena Vukojevića i Eduarda da Silve.

Obitelj je najvažniji trofej

Nakon sina Ivana (14), dobili su još dvije kćerkice, Emu (11) i Sofiju (6). Luka često ističe da mu je obitelj najveća potpora, a neke ciljeve ne bi mogao ostvariti bez njih.

Rijetko pokazuje detalje svog obiteljskog života, osim povremenim objavama na društvenim mrežama.

Obitelj živi u Madridu od 2012. godine, no navrate u svoj zagrebački dom u Tkalčićevoj ulici te u zadarsku vilu.

Žena iz sjene

Vanja je Lukina podrška u privatnom i poslovnom smislu. Bodri ga na tribinama, ali nakon utakmice također upozorava na greške.

"Uvijek mu govorim 'moraš više pucati', a on uporno više asistira, a manje puca. I kad savršeno odigra, ja opet nešto nađem, a u njemu tada proradi inat", ispričala je Vanja. Nju ne vidimo često u javnosti, osim kad se nalazi na Lukinim utakmicama. Ipak, nogometaš nas zna počastiti dirljivim fotografijama njega i supruge.

Foto: Profimedia Luka i Vanja Modrić

Vanja i Luka jedan su od najmiljenijih parova na hrvatskoj estradi, ali i šire. Unatoč preseljenjima i obavezama zbog nogometa, oni uspiju pronaći vrijeme za posvećivanje svojoj ljubavnoj vezi i obitelji.

