Ljubav je ipak pobijedila: Nakon skandala u Dubaiju, pomirili se Ana Nikolić i Rale

Srpska pjevačica Ana Nikolić (47) i i glazbeni producent Goran Ratković Rale (57), nakon žestoke svađe i velikog skandala u hotelu u Dubaiju, rano jutros su se pomirili i riješili sve nesuglasice, prenosi Kurir.

Prethodnu noć Ana i Rale proveli su u zasebnim sobama, a jutros su se sreli u lobiju hotela u kojem su boravili posljednjih dana. Tijekom razgovora shvatili su da su oboje pogriješili i odlučili su zaboraviti sva neslaganja, što je završilo pomirenjem. Na kraju su zajedno odlučili vratiti se u Beograd, kako je prethodno bilo dogovoreno.

Turbulentno u Dubaiju

Svađa između Ane i Raleta započela je u jutarnjim satima, kada je pjevačica shvatila da Ratković nije u sobi. Zatekla je samo svoje stvari i putovnicu te je pomislila da joj je uzeo novac i otišao za Beograd.

Do nesporazuma je došlo jer Ana nije htjela napustiti sobu nakon isteka rezervacije. U trenutku bijesa, kada se probudila sama, nazvala je policiju i prijavila Ratkovića da je uzeo novac kako bi ga spriječili da putuje za Beograd. Međutim, Ratković je tijekom cijelog vremena bio u hotelu i čekao ju je kraj bazena da izađe.

Ana nije htjela napustiti sobu te je naručila uslugu rum-servisa i napravila račun od oko 200 dolara. Oko podneva osoblje recepcije počelo ju je kontaktirati telefonom, a zatim su došli i osobno tražiti da napusti sobu. Ona nije otvarala vrata, tvrdeći da neće izaći jer je soba plaćena. Kasnije su došla dvojica zaštitara koji su počeli nasilno iznositi njene stvari iz sobe, što je Ana snimila svojim telefonom.

