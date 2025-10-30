Ana Nikolić optužila Raleta da je pobjegao s novcem s medenog mjeseca: On otkrio cijelu istinu

Prema pisanju portala Kurir, idila započeta na Maldivima pretvorila se u skandal u luksuznom hotelu Hilton na Palm Jumeirahu. Nakon žestoke svađe oko novca i smještaja pjevačice Ane Nikolić (47) i Gorana Ratkovića (57), poznatijeg kao Rale, intervenirala je lokalna policija, a par je noć proveo u odvojenim sobama. Dok Ana za Kurir tvrdi da ju je Rale ostavio bez novca, on je za Kurir iznio kompletnu istinu, potkrijepljenu dokazima o plaćenom aranžmanu od 30.000 eura.

Svega nekoliko dana prije incidenta u Dubaiju, par je na Maldivima održao intimno vjenčanje na pješčanoj plaži u vrijeme zalaska sunca. Rale je, prema vlastitom priznanju, Anu iznenadio spontanim prijedlogom braka; prsten je nosio sa sobom i zamolio osoblje luksuznog resorta da u svega nekoliko sati organizira emotivnu ceremoniju. Iako dirljivo, vjenčanje nije bilo legalno, radilo se o romantičnom trenutku kojim je par želio označiti novi početak nakon turbulentnog razdoblja u odnosu.

Ključno je napomenuti da planiraju svoju zajednicu ozakoniti u Srbiji, uz crkveni obred u manastiru Rakovica.

Intervencija policije

Idila je, međutim, kratko trajala. Prema pisanju portala Kurir, par je u Dubai stigao upravo nakon toga ''medenog mjeseca'' kako bi snimili spot za Anin novi singl. Noću je, međutim, izbila žestoka rasprava. Prema navodima istog medija, Ana je odbijala napustiti njihovu sobu, tvrdeći da joj je Rale uzeo sav novac i pobjegao. Kurir piše da je osoblje, slijedeći hotelski protokol, nakon neuspjelih pokušaja da razriješi situaciju, pozvalo lokalnu policiju, a na amaterskim snimkama koje kruže društvenim mrežama čuju se povišeni tonovi i riječi: ''Ne idem dok ne riješimo račun!''.

Dolaskom policije situacija je privremeno eskalirala. Kako prenosi Kurir, Ana je tvrdila da je Ratković pokupio sav zajednički novac i ostavio je bez sredstava. S druge strane, producent je pokazao bankovne potvrde i izvod iz banke, uvjeravajući policajce kako je upravo on zadužen za plaćanje cjelokupnog aranžmana u Dubaiju u iznosu od 30.000 eura, uključujući smještaj, transfere i najam lokacija za snimanje spota. Nakon gotovo dva sata pregovora, službenici su postigli kompromis. Pjevačica je vraćena u hotel, ali u novu, zasebnu sobu, dok je Ratković boravio u njihovoj originalnoj sobi. Time je omogućen predah i jednoj i drugoj strani, barem do jutra.

