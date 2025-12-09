Lidija Bačić oduševila objavom iz Splita: Malo kome ovako dobro stoji sportsko izdanje

Pjevačica Lidija Bačić Lille (40), jedna od najpopularnijih hrvatskih glazbenica i influencerica poznata po snažnom vokalu i prepoznatljivom imidžu, ponovno je privukla pažnju svojom najnovijom Instagram objavom. Rođena u Splitu, Lidija često naglašava povezanost sa svojim rodnim gradom, a ovoga puta oduševila je fotografijom koju je opisala jednostavno – „Sunce u mom Splitu“.

Crni sportski komplet i opušteno raspoloženje

Na fotografiji pozira uz more na plaži u potpuno crnom sportskom izdanju: crnim tajicama, uskoj crnoj sportskoj dukserici te krem tenisicama koje razbijaju tamni ton kombinacije. Opušten, jednostavan i moderan styling istaknuo je njezinu figuru, ali i ležerni duh kojim često osvaja pratitelje.

Obožavatelji oduševljeni: "Nestvarna ljepotica"

Objava je u nekoliko trenutaka prikupila velik broj reakcija, a komentari su bili posebno emotivni i puni komplimenata. Pratitelji su joj pisali: 'Lipa i seksi', 'volim te, Lydia, jako, jako. Ti si mi kao zraka sunca koja osvjetljava put preda mnom. Hvala ti što si tu.', 'prekrasna si i divna', 'nestvarna ljepotica Lile kojoj nema ravne u svijetu, jednostavno savršenstvo bez mane', to u Splitu dva sunca'.

Nije teško zaključiti da je svojom jednostavnom fotografijom ponovno pobrala simpatije, a njezini pratitelji kao da se natječu tko će joj uputiti ljepši komentar.

