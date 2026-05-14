Leptiri i križevi na donjem dijelu leđa: Ove tetovaže bile su hit 90-ih, zvijezde su bile lude za njima

Kraj devedesetih godina prošlog stoljeća obilježio je modni trend koji je doslvce bio preplavio tržište – hlače toliko niskog struka da je bilo gotovo nemoguće ne otkriti stražnjicu. Naravno, i tattoo majstori su brzo iskoristili taj stil te su postale popularne tetovaže smještene tik iznad stražnjice, kasnije prozvane “tramp stamp”, koje su savršeno odgovarale ultra niskim bokovima.

Foto: SMG/Zuma Press/Profimedia

U istom razdoblju veliku ulogu u popularizaciji imale su i tange, koje su se tada počele masovno nositi.

Tetovaže koje su obilježile jednu generaciju

Ti trendovi iz razdoblja od 1998. do 2005. danas su odavno iza nas, no mnoge holivudske zvijezde ostale su vjerne upravo tim tadašnjim modnim i estetskim odlukama. Mnoge i dalje nose tetovaže leptira, križeva, mašnica ili raznih orijentalnih motiva smještenih iznad stražnjice – svojevrsni podsjetnik na jedno prošlo modno razdoblje.

Foto: PacificCoastNews.com/Pacific coast news/Profimedia

Popis poznatih osoba koje su “zapele” u toj eri iznenađujuće je dug. Medijska zvijezda Khloé Kardashian (41), primjerice, imala je tetovažu križa i natpis “Daddy” iznad stražnjice, koju je 2009. godine uklonila, a cijeli je proces čak i snimljen za njezine obožavatelje.

Sličnu sudbinu doživjela je i tetovaža križa na istom području kod glumice Eve Longorije (51), koja je s vremenom zaključila da joj taj motiv više ne odgovara te ga je uklonila – barem djelomično. Kako se pokazalo, lakše je nešto nacrtati na koži nego u potpunosti izbrisati.

Angelina Jolie i 'rogovi' koji su postali tigar

Glumica Angelina Jolie (50) imala je tetovažu “rogova” iznad stražnjice. Godinama kasnije odlučila ju je preoblikovati, pa je umjesto uklanjanja motiv pretvoren u veliki crtež tigra na njezinim leđima. Iako rezultat možda nije nužno “bolji” u estetskom smislu, o ukusima se, kako kažu, ne raspravlja.

Foto: STR/AFP/Profimedia

Pjevačica Britney Spears (44), poznata po svojoj turbulentnoj životnoj priči, umjesto križeva ili mašni odabrala je nešto suptilnije – malu vilu na donjem dijelu leđa koju je tetovirala s 18 godina.

Njezina tadašnja glazbena suparnica Christina Aguilera (45) također ima ukrase na donjem dijelu leđa, vidljive samo u vrlo niskim krojevima odjeće ili kupaćim kostimima.

Foto: Keith Mayhew/Newscom/Profimedia

Sličan stil pratile su i druge zvijezde 90-ih i 2000-ih, poput Pamele Anderson (58) i glumice Drew Barrymore (51).

Popis tu ne završava, jer brojne zvijezde koje su karijeru započele krajem 90-ih podlegle su trendu koji danas djeluje pomalo zastarjelo i neobično. Ipak, moda se stalno vraća – pa nije isključeno da bi i nekadašnje “tramp stamp” tetovaže ponovno mogle postati popularne, baš kao i motivi koje su Angelina Jolie ili Eva Longoria u međuvremenu odlučile ukloniti.

POGLEDAJTE VIDEO: Lelekice o podršci Baby Lasagne i Jakova Jozinovića: 'Naša mala zemlja se drži zajedno'