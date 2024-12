Lepa Brena nakon operacije u punoj snazi: Sin je snimio kako vježba!

Nakon što je na trećem koncertu u Areni Zagreb doživjela nesreću i ozlijedila nogu, poznata pjevačica Lepa Brena trenutno se odmara u svom obiteljskom domu u Beogradu. Podsjetimo, do ozljede je došlo kada je snimatelj pao na nju tijekom nastupa. Brena je, unatoč bolovima, završila koncert, nakon čega je hitno operirana. U svoj dom vratila se tri dana kasnije, gdje sada provodi vrijeme okružena najmilijima.

Njezin sin Viktor Živojinović, velika je podrška svojoj majci. Danas je na Instagramu podijelio snimku koja je oduševila obožavatelje. Na snimci se vidi kako se Brena, odjevena u ružičasti džmper i trenirku, marljivo posvetila vježbama za oporavak ozlijeđene noge.

Snimku prati pjesma "Show must go on" legendarne grupe Queen, što će reći da pjevačica ne namjera dugo izostajati s pozornice.

"Brena je sve bolje i bolje", napisao je Viktor u opisu videa, a obožavatelji su preplavili njegov profil komentarima podrške. "Kraljica kao i uvijek!", "Bravo za energiju i snagu!", samo su neki od komentara oduševljenih pratitelja.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako je Lepa Brena završila na traumi: 'Više je brinula o tom dečku nego o sebi'

