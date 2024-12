Slomila gležanj, ali ne staje: Evo gdje će Lepa Brena pjevati za doček Nove godine

Nakon što je nedavno slomila gležanj tijekom trećeg koncerta u zagrebačkoj Areni, pjevačica Lepa Brena (64) je iz bolničkog kreveta najavila novi nastup. Na Staru godinu, 31. prosinca, pjevačica će zapjevati u beogradskom Sava centru.

Na svom Instagramu, pjevačica je uz stihove legendarne pjesme "Show must go on" poručila: "Vidimo se, voli vas vaša Brena".

Podsjetimo, Lepa Brena je nedavno tijekom koncerta slomila gležanj. Čekajući izlazak na pozornicu, snimatelj je hodao unatrag i nespretno upao u lift u kojem je Brena stajala, uslijed čega je ozlijeđena. No, unatoč bolovima i zamotanom gležnju, odradila je koncert i napravila spektakularnu atmosferu, a gotovo nitko nije primijetio da je ozlijeđena.

Nakon nastupa, operirana je u zagrebačkoj Klinici za traumatologiju. Organizatori su ubrzo objavili da će se odgođeni koncerti iz prosinca održati 21. i 22. ožujka 2025. godine.

