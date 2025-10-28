Legendarni glumac u 71. godini dobio osmo dijete: Otkriven spol i ime bebe

Glumac Kelsey Grammer (70) i njegova supruga Kayte Walsh (46) s kojom je u braku više od deset godina, nedavno su dočekali sina Christopera. Vijest o prinovi glumac je otkrio tijekom gostovanja u podcastu "Pod Meets World": "Bilo je to prije tri dana. Christopher se upravo pridružio obitelji", rekao je nasmijani Grammer domaćinima Danielle Fishel, Willu Friedleu i Rideru Strongu.

Ovo je četvrto dijete koje Grammer ima s Kayte, bivšom stjuardesom, s kojom se vjenčao u veljači 2011. u New Yorku. Par već ima troje djece – kćer Faith (13), sina Gabriela (11) i najmlađeg Jamesa (8).

Kelsey je postao otac prvi put 1983. godine, kada je s prvom suprugom Doreen Alderman dobio kćer Spencer, danas 43-godišnju glumicu. Nakon razvoda 1990. dobio je još jednu kćer, Greer (33), s tadašnjom djevojkom Barrie Buckner. Njegovi kasniji brakovi uključivali su Leigh-Anne Csuhany i Camille Grammer, danas poznatu iz reality serije "Real Housewives of Beverly Hills". Iz braka s Camille Grammer Kelsey ima dvoje djece: kćer Mason (23) i sina Judea (20). Nakon razvoda 2011., ubrzo se oženio Kayte.

Par je očekivano iznenađenje podijelio u lipnju ove godine, kada su ih paparazzi snimili u šetnji Londonom. Kayte je tada pokazala trudnički trbuh u elegantnoj plavoj plavoj haljini i svijetlom kardiganu. Izvor blizak paru za strane medije je otkrio da je trudnoća bila iznenađenje, ali da je donijela novi val radosti u njihov odnos: "Kelsey je presretan i potpuno posvećen Kayte tijekom cijele trudnoće. Ovo ih je dodatno zbližilo i donijelo novu iskru u njihov brak."

Podsjetimo, Grammer je dobitnik Emmyja i Zlatnog globusa, a u javnosti često govori o izazovima balansiranja između karijere i obitelji.

