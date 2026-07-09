Legendarni bubnjar 'Black Sabbatha' otkrio da koristi kolica, ali fanovima je poručio samo jedno

Bill Ward, suosnivač i originalni bubnjar pionira heavy metala Black Sabbatha, podijelio je s obožavateljima iskrenu i osobnu objavu o svom zdravstvenom stanju. Na svom Instagram profilu objavio je fotografiju na kojoj sjedi u invalidskim kolicima. U dirljivoj objavi, 78-godišnji glazbenik objasnio je zašto ga obožavatelji sve češće mogu vidjeti kako koristi kolica, pogotovo na javnim mjestima poput zračnih luka. "Došao sam do točke kada sve više u javnosti moram koristiti invalidska kolica", napisao je Ward, dodajući kako je tu odluku donio prije otprilike 18 mjeseci.

'Nisam u mirovini ni bolestan, samo se vozim'

Glazbenik je naglasio da je razlog praktične prirode. "Još uvijek mogu hodati, neka ne bude sumnje, ali ne mogu hodati jako daleko bez potrebe za odmorom, što znači da moram sjesti", pojasnio je. Glavni motiv njegove objave bila je transparentnost kako bi se izbjegla bilo kakva nagađanja o njegovom zdravlju i karijeri. "Samo da znate, ako me vidite u invalidskim kolicima, samo se vozim. Nisam u mirovini, nisam bolestan niti odustajem, niti bilo što od onoga što pomislimo kada vidimo ljude u kolicima", istaknuo je. "Želim biti transparentan u vezi mog novog prijevoza i dajem vam do znanja da sam dobro."

Ova legenda heavy metala uvjerila je fanove da njegova strast prema glazbi nije nimalo oslabila. "Još uvijek sam bubnjar. Još uvijek mogu svirati prilično dobro za 78-godišnjaka. Moji talenti, ambicije i nepopustljiva potreba da budem umjetnik i da sviram bubnjeve i dalje su snažni kao i prije mnogo godina", napisao je, zaključivši poruku na svoj, prepoznatljiv način: "Puno ljubavi svima vama i rockat ću dok ne umrem."

Foto: LONDON FEATURES/Avalon/Profimedia

Objavio vijest godinu dana nakon gubitka Ozzyja

Wardova objava dolazi gotovo godinu dana nakon smrti njegovog dugogodišnjeg kolege iz benda, Ozzyja Osbournea, koji je preminuo u srpnju 2025. godine. Originalna postava Black Sabbatha, uključujući Warda i Osbournea, odsvirala je svoj posljednji humanitarni koncert u Birminghamu samo nekoliko dana prije Osbourneove smrti, što Wardovu poruku o ustrajnosti čini još dirljivijom.

Obožavatelji su ga odmah obasuli porukama ljubavi i podrške, hvaleći njegovu iskrenost i neslomljivi duh. "Legendo, puno ljubavi i sve najbolje ti želim", "Ne moraš se nikada objašnjavati svojim pravim fanovima! Volimo te i podržavamo", samo su neki od komentara.