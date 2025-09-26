Dva mjeseca nakon razvoda: Legendarni 'Borat' u vezi s 26 godina mlađim OnlyFans modelom?

Sacha Baron Cohen (53), glumac najpoznatiji po ulozi Borata, viđen je u društvu atraktivne američke manekenke i influencerice Hannah Palmer, nakon što su se pojavila nagađanja da su u vezi, piše Daily Mail.

Cohen je u lipnju ove godine finalizirao razvod s glumicom Islom Fisher (49). Samo nekoliko mjeseci kasnije, čini se da je započeo novu romansu – i to s 26 godina mlađom manekenkom, s kojom se upoznao prošlog mjeseca na proslavi 50. rođendana redatelja Taike Waititija na Ibizi.

Na zabavi, koju su Waititi i supruga Rita Ora priredili u unajmljenoj vili na španjolskom otoku, prisustvovale su brojne zvijezde poput Kate Moss, Matta Damona, Sebastiana Stana i Natashe Lyonne. Prema riječima izvora, Cohen i Palmer upoznali su se tijekom svečane večere prije nego što je uslijedilo plesno druženje u privatnom noćnom klubu vile.

Nedugo nakon tog susreta, par je viđen i na večeri u restoranu, gdje su proveli dva sata u razgovoru. Iako su izlazili odvojeno, na kraju su zajedno ušli u luksuzni Cadillac Escalade. Očevici tvrde da je među njima vladala snažna kemija, unatoč velikoj razlici u godinama.

Fotografije sa zabave pogledajte OVDJE.

Manekenka na OnlyFansu zaradila bogatstvo

Palmer, koja na Instagramu broji 2,2 milijuna pratitelja, a na TikToku više od pola milijuna, poznata je po glamuroznim fotografijama s egzotičnih putovanja. Uspješno je izgradila karijeru i na OnlyFansu, gdje je, prema vlastitim tvrdnjama, u prvoj godini zaradila čak 4 milijuna funti.

Podsjetimo, Cohenova navodna nova romansa dolazi samo dva mjeseca nakon što je u lipnju finalizirao razvod vrijedan 120 milijuna funti. U braku s Islom Fisher koji je trajao 15 godina dobio je troje djece - dvije kćeri i sina.

Foto: Profimedia

POGLEDAJTE VIDEO: Bili smo na nautičkom sajmu u Rijeci: 'Ako mislite da Hrvati ne kupuju brodove, varate se'