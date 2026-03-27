Stižu sumnjive poruke u Thompsonovo ime: Evo što su obožavateljima poručili iz pjevačevog tima

Tim Marka Perkovića Thompsona (59) uputio je važno upozorenje svim obožavateljima zbog sve većeg broja lažnih profila na društvenim mrežama koji koriste njegovo ime za financijske prijevare.

Kako navode na službenoj Facebook stranici pjevača, nepoznate osobe kontaktiraju fanove, predstavljajući se kao sam pjevač, s ciljem da zadobiju njihovo povjerenje, a potom i novac.

Prevaranti šalju poruke u njegovo ime

U objavi se detaljno opisuje kako prevaranti djeluju. Putem privatnih poruka javljaju se obožavateljima, glumeći da su Thompson, a zatim traže novčanu pomoć ili donacije.

Osim toga, pojavile su se i lažne stranice koje se predstavljaju kao službeni zastupnici ili članovi njegova tima, što je, kako ističu, potpuno netočno.

Postoje samo dva službena profila

Iz pjevačeva tima naglašavaju kako Marko Perković Thompson ima samo jednu službenu Facebook stranicu i jedan službeni Instagram profil. Oba su jasno označena plavom kvačicom, što potvrđuje njihovu autentičnost. Također ističu kako iste administratore ima od samih početaka, što dodatno jamči vjerodostojnost komunikacije.

Ključna informacija za sve fanove je da ni Thompson osobno, niti njegov tim, nikada prvi ne šalju privatne poruke. Svaka takva poruka jasan je znak pokušaja prijevare.

Kako se zaštititi?

Obožavateljima se savjetuje da ne odgovaraju na sumnjive poruke te da nikada ne šalju novac osobama koje ih kontaktiraju na ovaj način. Važno je provjeriti ima li profil plavu oznaku verifikacije te prijaviti sve lažne profile i stranice.

Na kraju, iz Thompsonova tima apeliraju na fanove da budu oprezni i ne nasjedaju na sumnjive objave, jer iza njih ne stoji pjevač niti itko iz njegova službenog okruženja.

POGLEDAJTE VIDEO: Poljud dijeli Split: Rušiti ili ne rušiti - jedni su za, drugi ne daju ni ciglu