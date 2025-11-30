Što misica Laura radi nakon izbora na Tajlandu? Na društvenim mrežama otkrila je detalje

Hrvatska misica Laura Gnjatović (23) iznenadila je svoje pratitelje najnovijom objavom na Instagramu, otkrivši da se trenutno nalazi u hrvatskoj metropoli. Uz opis koji budi znatiželju, ljepotica je pokazala kako uživa u sunčanom jesenskom danu na zagrebačkim ulicama.

Na fotografijama koje odišu urbanim šikom, Laura pozira u središtu Zagreba, pokazujući besprijekoran modni izričaj. Za šetnju gradom odabrala je raskošnu bundu smeđoj boji, koju je vješto kombinirala s bijelim hlačama i ležernim tenisicama. Cijelu kombinaciju zaokružila je modernim sunčanim naočalama, savršeno se uklapajući u atmosferu sunčanog studenog. No, ono što je najviše zaintrigiralo obožavatelje jest opis "Back to origin", kojim je uz emotikon hrvatske zastave jasno dala do znanja koliko joj znači povratak kući.

Obožavatelji su preplavili objavu pozitivnim reakcijama. "Pošalji mi ovu objavu", napisao je jedan od oduševljenih pratitelja, dok su drugi jednostavno uživali u prizoru omiljene ljepotice na domaćem terenu.

Ovaj posjet Zagrebu dolazi u vrlo aktivnom razdoblju za atraktivnu misicu. Prije nekoliko dana službeno je završio njezin boravak na Tajlandu, gdje je provela intenzivne dane priprema, službenih predstavljanja, snimanja i natjecanja. Nastup na izboru Miss Universe bio je važan korak u njezinoj karijeri i prilika da na velikoj svjetskoj pozornici predstavlja Hrvatsku.

Nakon što se potvrdilo da je ušla u top 30 natjecateljica, Laura se emotivno obratila pratiteljima. “Ljudi dragi, ostvarili smo plasman! Znači, nemate pojma koliko sam sretna! Nismo se plasirali dalje, nema veze, top 30, top 30! Svi znaju tko je Hrvatska, vjerujte mi!”, poručila je vidno uzbuđena, dodajući da je dobila velik broj poruka podrške.

