Laura Gnjatović predstavila se na otvaranju izbora za Miss, fanovi ne prestaju s pohvalama

Hrvatska predstavnica na ovogodišnjem izboru za Miss Universe, Laura Gnjatović (23), sinoć je zasjala na svom prvom službenom nastupu u sklopu natjecanja. Na svečanoj ceremoniji otvaranja 74. izdanja izbora Laura je samouvjereno prošetala pistom i predstavila se svjetskoj publici, a reakcije nisu izostale - društvene mreže preplavile su pohvale i komentari oduševljenja.

Već dugo se nije osjetila ovakva euforija oko hrvatske predstavnice, a čini se da je upravo Laura uspjela ponovno probuditi uzbuđenje i ponos među domaćom publikom.

Za ovu prigodu odabrala je elegantnu večernju haljinu u bijelo-srebrnim tonovima, s prozirnim i čipkastim detaljima koji su joj savršeno pristajali. Otvorena ramena i uski kroj istaknuli su njezinu figuru, dok je dojam profinjenosti zaokružila velikim visećim naušnicama i decentnom ogrlicom od bisera.

Tko je Laura Gnjatović?

Laura Gnjatović, rođena u Zadru, trenutačno živi u Dubrovniku, gdje studira sestrinstvo na Sveučilištu u Dubrovniku. Osim što igra profesionalnu odbojku za ŽOK Dubrovnik, radi i u privatnoj poliklinici.

Visoka 191 centimetar, Laura govori engleski, talijanski i španjolski jezik, a u slobodno vrijeme svira gitaru, slika i provodi vrijeme u prirodi sa svojim ljubimcima.

Također, nakon što je u travnju osvojila titulu Miss Universe Croatia 2025. u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade u Zagrebu, Laura je otkrila i da se nedavno zaručila. “Ovo je godina velikih promjena i prekrasnih izazova”, izjavila je tada.

