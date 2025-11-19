Hrvatska božica u Tajlandu: Laurin kostim posebnog značenja izazvao euforiju: 'Imamo šanse!'

Hrvatska predstavnica na izboru za Miss Universe, Laura Gnjatović (23), sinoć je u Tajlandu zasjala poput prave božice – i to u kostimu koji nije samo vizualno spektakularan, već nosi i snažnu ekološku poruku.

Na National Costume Showu, jednom od najiščekivanijih dijelova 74. Miss Universe natjecanja, natjecateljice iz više od 130 zemalja pokazale su svoje najposebnije kreacije. No među njima, Laura je bila jedna od onih koje su – doslovno – zaustavile dah publike.

Srebrni spektakl s porukom: kostim koji priča priču o Jadranu

Laura je na pozornicu zakoračila u dramatičnoj srebrnoj Zigmanovoj kreaciji, inspiriranoj plemenitom periskom – školjkom koja je gotovo potpuno nestala iz Jadranskog mora.

Kostim, koji potpisuje dizajner Juraj Zigman, osim raskošnog vizualnog dojma, nosi jasan cilj: skrenuti pažnju na zaštitu Jadranskog mora i očuvanje njegovih najugroženijih vrsta. Publika je to itekako prepoznala.

„Baš kao i njihova obala, Laura izgleda predivno“, rekao je voditeljski dvojac dok je Miss Universe Hrvatske samouvjereno hodala pozornicom, blistajući u svakom detalju kostima koji je reflektirao svjetla arene.

Foto: Screenshot Rtl Danas

Hrvatska publika oduševljena: ‘Imamo šanse!’, ‘Božica!’

Na društvenim mrežama su istog trena krenule stizati reakcije – i to gotovo jednoglasno oduševljene. Komentari ispod službenih objava Miss Universe Hrvatske i samog Zigmana preplavljeni su komplimentima:

„Napokon imamo šanse! Fenomenalna.“ „Naš ponos! Svaku sekundu natjecanja besprijekorna.“ „Kakav hod, kakav kostim – woow!“ „Bože kakva žena. Božica.“ „Naša dika, naša kraljica!“

Mnogi ističu upravo to da kostim nije samo lijep, već duboko simboličan – te da je Laura njime pokazala kako se i mala zemlja poput Hrvatske može istaknuti originalnošću i snažnom porukom.

Impresivan nastup, velika nada za finale

Ovacijama i lavinom pozitivnih reakcija, Laura se definitivno probila među najzapaženije kandidatkinje večeri. Hrvatska publika nada se da bi upravo ovaj nastup mogao biti njezin veliki korak prema završnici natjecanja.

Jedno je sigurno: Laura je u Tajlandu dostojno predstavila Hrvatsku, podsjetivši svijet na ljepote Jadranskog mora – i važnost da ga očuvamo.

