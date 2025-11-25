Nema više nagađanja: Laura Gnjatović dala odgovor na pitanje koje je zanimalo brojne Hrvate

Hrvatska predstavnica na izboru Miss Universe 2025., Laura Gnjatović (23), ostvarila je veliki uspjeh na prestižnom natjecanju u Tajlandu i ušla među 30 najboljih natjecateljica. Veliki rezultat našoj ljepotici donio je brojne čestitke fanova i pratitelja na društvenim mrežama, a Laura im se sada i sama obratila putem Instagrama.

Naime, njezine mnogobrojne fanove je posebno zanimalo kada se Laura vraća u Hrvatsku, a ona je odmah odgovorila: ''29.11. 12h Zagreb aerodrom''.

Foto: Instagram Story

Uz emotikone koji jasno pokazuju koliko se veseli povratku u Lijepu Našu, Laura je još jednom oduševila pratitelje svojom otvorenošću i simpatičnim pristupom.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nacionalni kostim o kojem se pričalo

Podsjetimo, Laura je na Miss Universe 2025. dodatno impresionirala javnost svojim nacionalnim kostimom dizajnera Juraja Zigmana, inspiriranim plemenitom periskom iz Jadranskog mora. Srebrna kreacija inspirirana je rijetkom školjkom gotovo izumrlom u Jadranskom moru, a nosi jasnu poruku o očuvanju prirodnih ljepota Hrvatske.

Foto: Lillian Suwanrumpha/afp/profimedia

Dok je koračala pozornicom, Laura je kombinirala eleganciju i simboliku, a svaki detalj kostima naglašavao je njezinu posvećenost očuvanju kulturnog i prirodnog naslijeđa. Njezin nastup, držanje i elegancija izazvali su ovacije publike i pozitivne komentare fanova diljem svijeta.

Sada se svi s nestrpljenjem pripremaju za njen povratak u Hrvatsku i proslavu ovog velikog uspjeha.

POGLEDAJTE VIDEO: Gradovi na moru uvode 'mini prohibiciju'? Donosimo detalje zakona o zabrani alkohola