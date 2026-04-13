Lana Radeljak uživa u New Yorku sa zaručnikom: Kava, šetnje i utakmica u Madison Square Gardenu

Lana Radeljak (25) infuenserica i kći poduzetnika Josipa Radeljaka i danas pokojne glumice Ene Begović, ovih dana boravi u New Yorku, gdje je otputovala sa zaručnikom Antoniom Barišićem, a djelić njihove atmosfere podijelila je i s pratiteljima na Instagramu.

Na fotografijama koje je objavila vidi se kako par maksimalno koristi vrijeme u Velikoj Jabuci – od opuštenih ispijanja kave na gradskim terasama do šetnji užurbanim njujorškim ulicama.

Nisu propustili ni neke od najpoznatijih lokacija pa su se tako našli i na legendarnom Times Square.

Osim razgledavanja, ubacili su i dozu sporta u svoj raspored.

Posjetili su Madison Square Garden, gdje su uživo pratili košarkašku utakmicu i upili atmosferu jednog od najpoznatijih sportskih arena na svijetu.

Lana i Antonio zajedno su već četiri godine. Par se zaručio prije manje od godinu dana, a tada su otkrili i da su zajednički kupili stan u Zagrebu. Antonio je po struci magistar kemije, no široj javnosti poznat po sudjelovanju u popularnom kulinarskom showu.

