Zaljubljena Lana Radeljak uz fotografiju zaručnika podijelila uzbudljive vijesti: Stižu čestitke

Lana Radeljak (25), kći poduzetnika Josipa Radeljaka Dikana (82) i prerano preminule glumice Ene Begović, raznježila je pratitelje na Instagramu objavom kojom je čestitala rođendan svom zaručniku Antoniju Barišiću.

Putem Instagram storyja podijelila je simpatičnu fotografiju snimljenu tijekom ljeta, na kojoj se Antonio igra s njezinim nećakom na dječjem igralištu, a uz nju je duhovito napisala: "Sretan roćkas i lagano s koljenima."

Foto: Instagram

Inače, zgodni Antonio je po struci magistar kemije, a prije tri godine gledali smo ga kao kandidata poznatog kulinarskog showa. Lana je o Antoniju progovorila ranije ove godine kad je otkrila, između ostalog, i kako je on njezina najveća podrška.

"Antonio i ja zajedno smo već tri godine i iskreno mogu reći da je moja najveća podrška, ne samo kada je riječ o društvenim mrežama, nego i u životu općenito. I prije nego što sam otvorila svoje profile na društvenim mrežama javnosti, bodrio me i poticao moje samopouzdanje da počnem raditi ono što volim i što me zanima. On je jedna od najboljih osoba koje sam dosad upoznala - osoba koja na dnevnoj bazi unosi mir i pozitivnu energiju u moj život", kazala je tada za Story.

"Antonio je po prirodi vrlo optimističan, doslovno se svaki dan budi s osmijehom na licu. Njegova je energija zarazna i nevjerojatno pozitivno utječe na sve oko sebe, pa tako i na mene. Osim toga, izrazito je motiviran i predan u svemu što radi. Primjerice, prošle je godine u Beču istrčao prvi maraton, a sada se punom parom priprema za drugi ovoga proljeća. Njegova predanost i disciplina inspiriraju me da i ja budem bolja verzija sebe. Iznimno je inteligentan i suosjećajan i jako sam zahvalna što ga imam u svom životu", dodala je.

