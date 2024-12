Lana Jurčević zgrožena zbog pucanja petardi: 'Što će djeci uopće upaljač u rukama?'

S približavanjem Nove godine u mnogim gradovima već sada odjekuju zvuci petardi, što je za neke dio tradicije, ali za druge, poput pjevačice Lane Jurčević (40), ozbiljan problem. Lana je na društvenim mrežama podijelila svoje nezadovoljstvo i zabrinutost zbog uporabe pirotehnike, posebno među djecom.

"Danima slušam petarde kako nam tresu prozore i kvart… i evo, ne znam što su f1, f2, f3, f4 razine niti mi se da proučavati što se smije, a što ne smije koristiti od toga… može li mi netko objasniti koja je poanta petardi? I što će djeci uopće upaljač u rukama,a pogotovo petarde", započela je Lana na društvenoj mreži.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Em je opasno za njih, em za druge koji šeću okolo, recimo kao ja s kolicima s djetetom sinoć kad je sedam metara od nas pukla petarda, em se boje životinje unutar kuće (ne znam jeste ikad vidjeli kroz što oni prolaze jer ja jesam i ne želim više nikad), em van kuće - jadne životinje svih vrsta, em se boje djeca ili ih se probudi i prepadne iz sna… molim vas do neba da ne kupujete niti podržavate djecu u nabavljanju niti da vi to radite. Molim vas", zaključila je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Brojni pratitelji poistovjetili su se s pjevačicom.

"Strava. Nikad to neću shvatiti. Evo, jedna divna stvar života u Skandinaviji, pored možda mnogo ne toliko divnih, je ta da nisam čula niti jednu jedinu petardu. Za Novu godinu, samo vatromet i to je to. To Zakonom treba zabraniti. Zauvijek", "U Dugavama ratno stanje. Jučer takve detonacije da su nam se stakla tresla. Doslovno sam urlala na telefon dok sam razgovarala sa policijom. Ovo nema veze sa nikakvom dopuštenom pirotehnikom. Čisto iživljavanje i totalni nedostatak empatije", "Što će djeci pirotehnika?", samo su neki od komentara.

"Znači strašno sinoć… nemam komentara. Buba srčani bolesnik ne moram ti ni pričati, a bebe nam neću ni spominjati.. pojedinci, uvijek pojedinci...", komentirala je influencerica Sonja Kovač.

Foto: Instagram

S Lanom se složila i bivša atletičarka Blanka Vlašić (41) koja je na Instagramu podijelila njezinu objavu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram

POGLEDAJTE VIDEO: Petarde zabranjene, ali ih ima posvuda - tko će zaustaviti ilegalnu prodaju?

Tekst se nastavlja ispod oglasa