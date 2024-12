Potresena Lana Jurčević o tragediji u Prečkom: 'Puca mi srce, sjedim i gledam u svoje dijete'

Vijest o nezapamćenoj tragediji u zagrebačkoj OŠ Prečko potresla je Hrvatsku. U napadu nožem jedno dijete od sedam godina je preminulo, dok su ozlijeđeni učiteljica i petero djece te su prevezeni u zagrebačke bolnice. Napadač (19) je pod nadzorom policije, a nalazi se u KB Sveti Duh. Među neutješnim i potresenim zvijezdama našla se i pjevačica Lana Jurčević (40) koja je izrazila sućut obitelji preminulog djeteta te duboku zabrinutost za društvo.

"Nije mi dobro i puca mi srce… U što se pretvara ovaj svijet? Barem se djece i mladih ljudi nismo bojali… do sada. Sjedim i gledam u jednu točku, pa gledam u svoje dijete, pa razmišljam o roditeljima i obiteljima ozlijeđenih. Bože, budi uz njih sve, nadamo se da će se i učiteljica izboriti za život i da će ozlijeđeni biti dobro. Sućut obitelji djevojčice koja je izgubila život. Mislili smo da se samo u Americi to događa. Gdje poslati dijete, a da znaš da će biti sigurno? Pod koje stakleno zvono ih staviti ili da ih šaljemo u pancirkama u školu? Ni to nažalost ne bi pomoglo, ubojica nade način kako da obavi svoje. Pa ni pancirka u ovom slučaju ne bi pomogla", započela je.

"Žao mi je da prvo mora nastati problem da se netko pokrene (ako će se pokrenuti), a nadam se da će se institucije pokrenuti odmah. Za početak: detektore metala na ulazu u školu pod broj 1! Dobro razmisliti o regulaciji korištenja mobitela i društvenih mreža (na kojima nema što se prikazuje i sve je dostupno) do 18-e godine i to kolektivno uvesti neke mjere, a ne da dijete (jedino) koje nema mobitel se osjeća kao crna ovca. Zabraniti crtiće s nasiljem i sličnim bolesnim temama. Uvesti programe u kojima se radi na mentalnom zdravlju mladih, na način koji je njima prihvatljiv i razumljiv i na kraju zanimljiv", dodala je.

"Za mlade još ima šanse, ako već roditelji nisu odigrali tu ulogu i ako su stvorili psihopate jer su vjerojatno i samo takvi. Uvijek postoji onaj postotak na koji roditelj ne može utjecati, ali okolina može i zato lošu okolinu i vanjske utjecaje svesti na minimum i s djecom raditi na pravi način. Isto tako provoditi edukacije s roditeljima jer jebeno nevjerojatno - da bi položio vozački moraš proći fazu učenja teorije i u praksi, da bi išao na faks, kolike godine moraš provesti učeći i sjedeći u klupama, samo zbrojite godine, da bi se negdje zasposlio, moraš imati i obrazovanje i praksu, za sve u životu moraš proći neku edukaciju, jedino se za RODITELJSTVO ne mora ništa! Napravi dijete - pa što bude - bude", zaključila je.

