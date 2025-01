Lana Jurčević se osvrnula na 2024. godinu: 'Okrenula me naglavačke, i neka je'

Sa završetkom 2024. godine, poznata pjevačica Lana Jurčević (40) osvrnula se na sve što joj je ova godina donijela.

Na svom Instagram profilu, Lana je progovorila o trenucima koji su obilježili 2024. godinu - i one sretne i one teže.

Foto: Instagram

"Draga 2024, bit ću iskrena, bila si i divna i teška u isto vrijeme. Okrenula si me naglavačke u svakom smislu i neka si! Hvala ti na prilici da gledam ovo svoje malo biće kako postaje pravi mali čovjek i što svakim danom osjećam sve veću ljubav prema njoj koja se stvarno ne može opisati riječima. Zapravo, to nije ljubav, to je nešto od ljubavi veće! Hvala ti i na onim malo težim i izazovnijim trenucima i periodima, jer tu su s nekim razlogom. Uvijek su lekcija i uvijek su snaga za dalje", napisala je.

"Vama hvala što ste bili tu i ovu 2024-u i želim vam da mi budete zdravi, veseli, da pazite na sebe i na svoju dječicu i zbog njih budete najbolja verzija sebe! Sretna vam 2025!", dodala je pjevačica.

"Što želite od mene u 2025-oj?", upitala je Lana svoje fanove.

"Želim da svi budete zdravi i neki koncert u Zagrebu ako ćeš moći", "Nove pjesme", "Draga Lana od tebe želim u novoj da budeš kakva jesi, sve ostalo će samo po sebi doći", pisali su pratitelji.

