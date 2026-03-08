Lana Jurčević poručila ženama: 'Dobro biraj tko će biti otac tvog djeteta'

Naša poznata pjevačica i poduzetnica Lana Jurčević (41) iskoristila je Međunarodni dan žena kako bi sa svojim pratiteljima podijelila duboko osobnu i inspirativnu poruku o snazi, izazovima i ljepoti ženskog iskustva. U objavi koja je brzo prikupila tisuće lajkova i pozitivnih komentara, Lana, koja trenutno očekuje svoje drugo dijete, osvrnula se na vlastiti put i transformaciju koju joj je donijelo majčinstvo.

Uz prirodni selfie na kojem pozira s bijelom trakom za kosu, Lana je otvorila dušu i otkrila kako je tek s majčinstvom u potpunosti prigrlila ulogu žene. "Mislim da do tada za sebe nisam ni mogla izgovoriti: ja sam žena. Jer ja sam sebi u duši zauvijek: klinka", priznala je pjevačica, dodavši kako ju je iskustvo majčinstva promijenilo i uvelo u ulogu "neke nove osobe".

U svojoj emotivnoj objavi podijelila je sedam ključnih lekcija koje je naučila kroz život, a koje želi prenijeti drugim ženama. Među savjetima su se našle važne poruke o postavljanju granica - "U redu je reći 'ne'", važnosti brige o sebi - "Ne moraš svima biti sve. Ali sebi budi.", te ohrabrenje da se ne uspoređuju s drugima. Također, poručila je i da mudro biraju partnere s kojima će imati djecu - "Dobro biraj tko će biti otac tvog djeteta".

Posebno je naglasila važnost ženske podrške, istaknuvši kako su je kroz karijeru i život vodile i čuvale upravo žene. Njezina poruka odjeknula je snažno, a pratiteljice su u komentarima izrazile zahvalnost, pišući poruke poput: "Divna ženo" i "Sretan ti naš dan!".

Sitno broji do rođenja drugog djeteta

Lanini savjeti dobivaju dodatnu težinu u kontekstu njezinih nedavnih životnih iskustava. Nakon što je krajem 2023. godine rodila svoju prvu kćer, Maylu Lily, pjevačica je otvoreno govorila o komplikacijama tijekom prve trudnoće i izazovima postpartuma. Upravo zato njezine riječi: "Vrijeme postpartuma je najizazovnije i najteže, ako nemaš partnera da bude tvoj oslonac... lako se slomiti", zvuče posebno autentično i iskreno.

Podsjetimo, Lana i njezin dugogodišnji partner Filip Kratofil trenutno očekuju svoju drugu djevojčicu, čiji se dolazak predviđa u travnju.

