FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SLATKO IŠČEKIVANJE /

Lana Jurčević pokazala trudnički trbušćić i oduševila pratitelje objavom: Curica ili dečko?

Lana Jurčević pokazala trudnički trbušćić i oduševila pratitelje objavom: Curica ili dečko?
×
Foto: Marko Prpic/pixsell

Nakon što je nedavno otkrila da čeka drugo dijete, Lana Jurčević sada je objavila video u kojem otkriva trudnički trbuščić i postavlja fanovima simpatičnu zagonetku o prinovi

2.12.2025.
13:10
Hot.hr
Marko Prpic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Naša poznata pjevačica Lana Jurčević (41) ponovno je u središtu pozornosti, i to s najljepšim mogućim vijestima. Nakon što je nedavno potvrdila da čeka drugo dijete, Lana je sada odlučila na simpatičan način uključiti i svoje pratitelje u slatko iščekivanje.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Lana Jurcevic (@lalana)

 

U videu objavljenom iz Zagreba, Lana pozira u elegantnoj bijeloj pletenoj haljini koja savršeno naglašava njezinu figuru. Nakon što je stavila sunčane naočale, okrenula se postrance i s velikim osmijehom pokazala trudnički trbuščić, ne ostavljajući mjesta sumnji. Svojim je pratiteljima postavila i simpatičnu zagonetku: „'Curica ili dečkoooo?', 'U kojem si mjesecu?' Najčešća dva pitanja... hehehe, evo vi im odgovorite:)!“, napisala je u opisu.

Obožavatelji su oduševljeno reagirali, a komentari su se samo nizali. „Curica osam mjesec“, „Decko, šest mjesec “, „Neka je i ovo djete 'Dio tebe', i svakooo dobro želim od srca“, samo su neke od brojnih poruka podrške i simpatičnih nagađanja.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Lana Jurcevic (@lalana)

 

Lana, koja je krajem 2023. godine s dugogodišnjim partnerom Filipom Kratofilom dobila kćerkicu Maylu Lily, sada s veseljem iščekuje drugo dijete. Zanimljivo je da je u opisu koristila i hashtag #DioMene, što je naziv njezine nove pjesme posvećene upravo kćeri Mayli, čime je povezala glazbu i najvažniju životnu ulogu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Lana Jurcevic (@lalana)

 

Čini se da je Lana, nakon povratka na društvene mreže u listopadu, spremna podijeliti sve sretne trenutke sa svojom publikom. Ovom je objavom potaknula lavinu pozitivnih reakcija i sada svi s nestrpljenjem iščekuju nove detalje o prinovi u obitelji Jurčević-Kratofil.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Tablete za zdravlje ili skupa obmana? Eksplozija potrošnje, svaki treći Hrvat uzima suplemente

Lana JurčevićSpol Djeteta
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SLATKO IŠČEKIVANJE /
Lana Jurčević pokazala trudnički trbušćić i oduševila pratitelje objavom: Curica ili dečko?