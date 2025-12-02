Lana Jurčević pokazala trudnički trbušćić i oduševila pratitelje objavom: Curica ili dečko?

Naša poznata pjevačica Lana Jurčević (41) ponovno je u središtu pozornosti, i to s najljepšim mogućim vijestima. Nakon što je nedavno potvrdila da čeka drugo dijete, Lana je sada odlučila na simpatičan način uključiti i svoje pratitelje u slatko iščekivanje.

U videu objavljenom iz Zagreba, Lana pozira u elegantnoj bijeloj pletenoj haljini koja savršeno naglašava njezinu figuru. Nakon što je stavila sunčane naočale, okrenula se postrance i s velikim osmijehom pokazala trudnički trbuščić, ne ostavljajući mjesta sumnji. Svojim je pratiteljima postavila i simpatičnu zagonetku: „'Curica ili dečkoooo?', 'U kojem si mjesecu?' Najčešća dva pitanja... hehehe, evo vi im odgovorite:)!“, napisala je u opisu.

Obožavatelji su oduševljeno reagirali, a komentari su se samo nizali. „Curica osam mjesec“, „Decko, šest mjesec “, „Neka je i ovo djete 'Dio tebe', i svakooo dobro želim od srca“, samo su neke od brojnih poruka podrške i simpatičnih nagađanja.

Lana, koja je krajem 2023. godine s dugogodišnjim partnerom Filipom Kratofilom dobila kćerkicu Maylu Lily, sada s veseljem iščekuje drugo dijete. Zanimljivo je da je u opisu koristila i hashtag #DioMene, što je naziv njezine nove pjesme posvećene upravo kćeri Mayli, čime je povezala glazbu i najvažniju životnu ulogu.

Čini se da je Lana, nakon povratka na društvene mreže u listopadu, spremna podijeliti sve sretne trenutke sa svojom publikom. Ovom je objavom potaknula lavinu pozitivnih reakcija i sada svi s nestrpljenjem iščekuju nove detalje o prinovi u obitelji Jurčević-Kratofil.

