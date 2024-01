Pjevačica Lana Jurčević (39) nedavno je na svom Instagramu nagovijestila pratiteljima o mogućem imenu bebe, a sada se na taj račun našalila s fanovima na TikToku.

Objavila je video u kojem upotrebljava "sinkronizaciju usana" na jedan popularni zvuk s TikToka, u kojem je glas glumice i komičarke Sandre Silađev.

"Ti znaš da ja volim sve neobične stvari i kažem ja Milanu, zatrudnjela sam na moru, stalno smo na moru, volim more i pitam ga da damo djetetu ime po nekom morskom biću i on meni 'Marice jesi poludjela?' i ja mu kažem zašto sam poludjela? Očeš da bude dosadno ko tvoje Milan, Milojko, Milorad. Zašto se djevojčica ne bi zvala Sipa? Ili Školjka? Školjka je baš romantično. Zamisli kad te prozivaju - Školjka, izađi na tablu. Ili ako budu dvije djevojčice - Školjka i Sipa ili Školjka i Zvijezda. A sinovi Jež i Jastog. Ako već biramo imena, meni je predivno Brancin", glasi zvuk.

Lana se našalila te upitala fanove koje je ime njezine bebe, a oni su u komentarima pokušali pogoditi.

"Lopoč je super", "Mayla Lily", "Kladim se da se curica zove Iris", "Meduza žensko, Trp muško", nagađali su.

Nagovijestila pratiteljima

Podsjetimo, Lana je nedavno na Instagramu objavila fotografiju lopoča te nagovijestila pratiteljima o mogućem imenu bebe.

"Naša curica ima isto ime kao ovaj predivan i čaroban cvijet koji raste iznad vode na jezerima… To smo zapravo saznali tek kasnije, nakon što smo odlučili da će se tako zvati, a toliko sličnosti ima s tim cvijetom i simbolike uz ono što smo prošle nas dvije da je to nevjerojatno…", napisala je Lana, a na to je dobila i napad jedne pratiteljice.

"Koja tajnovitost ne kužim, kako se na kraju zove", napisao joj jedan pratitelj, a ona mu na to odgovorila da se strpi.

"Kad budemo spremne. Vidiš da idemo korak po korak. Za nas je i ovaj mali korak - VELIKI", odgovorila joj Lana, na što joj je pratiteljica odgovorila da je glupo skrivanje imena djeteta.

"Rodila si, nisi umrla. Rodila si zdravo dijete, hvala Bogu sve je dobro prošlo, trebala bi biti sretna i ponosna. A ne da skrivaš ime od djeteta", napisala joj je.

