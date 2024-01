Otkako je pjevačica Lana Jurčević (39) obavijestila fanove o svojoj trudnoći u srpnju, oni su već tada počeli nagađati o imenu djeteta, a nakon što je otkrila da je djevojčica, nagađanja su se povećala.

Lana je u četvrtak objavila fotografiju lopoča, te na njoj objasnila kako je njezina kći dobila ime upravo po njemu.

"Naša curica ima isto ime kao ovaj predivan i čaroban cvijet koji raste iznad vode na jezerima… To smo zapravo saznali tek kasnije, nakon što smo odlučili da će se tako zvati, a toliko sličnosti ima s tim cvijetom i simbolike uz ono što smo prošle nas dvije da je to nevjerojatno", otkrila je Lana.

Zatim je priznala i kako do tada nikada nije čula za to ime pa stoga smatra da je ta priča upravo zbog toga posebna.

"Nikad prije nikad nismo čuli za to ime i tim više je cijela priča još posebnija. Kad sam krenula pretraživati na internetu, naježila bi se svaki put kad bi naišla na nešto što ili objašnjava ili samo ime ili cvijet. To mora da je unaprijed sve određeno i zapisano tamo Gore. Pozdravljamo vas nas dvije i jedva čekamo da se upoznate", zaključila je.

Fanovi nagađali

Lana nije konkretno otkrila o kojem imenu je riječ pa su fanovi nagađali njezino ime u komentarima objave.

"Bilo bi čudno da se zove Lotos, pa zato pretpostavljam da je ime curice Lota", "Sigurno je Mayla jer se upravo tako zove ova vrsta cvijeta samnom su u bolnici bile čak 2 bebe Mayle (ovdje je to dosta popularno ime)..A značenje je nada na arapskom,mala ljepotica na finskom,a ime se povezuje sa značenjem jakosti..Uz to postoji i pjesma koja ima interesantne lyrics tako da pretpostavljam da je to ime", "Lili, lila ili lota. Nema dalje kako", pisali su joj, a jedna korisnica nije shvatila njezinu tajnovitost imena.

Foto: Robert Anic/PIXSELL Foto: Robert Anic/PIXSELL Lana Jurčević

"Koja tajnovitost ne kužim, kako se na kraju zove", napisala joj je korisnica, a Lana joj je odgovorila da će otkriti sve korak po korak.

"Kad budemo spremne. Vidiš da idemo korak po korak. Za nas je i ovaj mali korak, VELIKI", odgovorila joj je Lana.

