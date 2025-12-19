Bivša djevojka Tedeschija mlađeg objavila sretnu vijest: Čeka dijete s makedonskim nogometašem

Lana Jurčević, kći bivšeg Dinamovog trenera Nikole Jurčevića (59), ponovno je oduševila svoje pratitelje. Ovoga puta, razlog su najljepše moguće vijesti koje je podijelila iz blagdanski okićenog Beča.

Svojom posljednjom objavom na Instagramu potvrdila je da ona i njezin partner, makedonski nogometaš Risto Mitrevski (34), očekuju drugo dijete.

U nizu fotografija objavljenih iz austrijske prijestolnice, Lana je s pratiteljima podijelila djelić adventske idile, no glavnu je pozornost privukao njezin trudnički trbuščić.

U eri najslađeg iščekivanja

Odjevena u ležernu, ali vrlo modernu kombinaciju širokih traperica, bijelog bodija i dugačkog sivog kaputa, uz efektnu krznenu kapu, Lana je s osmijehom pozirala na bečkim ulicama. Svojom objavom na simpatičan je način potvrdila najljepšu moguću vijest.

"U svojoj eri Djedičinog trbuščića", napisala je Lana čime je na duhovit način povezala blagdansko raspoloženje i slatko iščekivanje.

Njezina opuštenost i radost jasno govore da proživljava jedno od najljepših razdoblja u životu, a odabir Beča kao kulise za ovu objavu dao je cijeloj priči posebnu dozu zimske čarolije.

Podsjećamo, starija kći Nikole Jurčevića u fokus javnosti je došla kad je bila u vezi s Emilom Tedeschijem mlađim, a nakon prekid te veze, Lana je sreću pronašla s makedonskim nogometašem Ristom Mitrevskim.

Par već ima sina Aleksandra, rođenog u travnju 2020. godine, pa će obitelj uskoro postati bogatija za još jednog člana.

Očekivano, reakcije njezinih pratitelja bile su prepune oduševljenja. Komentari poput "Draga, čestitam od srca", "Volim najviše" i "Tako sretna zbog tebe" samo su neki od brojnih izraza podrške koji su preplavili njezinu objavu, pokazujući koliko se pratitelji vesele zajedno s njom.

