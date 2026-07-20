Lana Banely u New Yorku sve bacila u drugi plan, a jedan detalj na dresu zapalio je komentare

Bivša sportašica i sportska novinarka, a danas uspješna i nagrađivana dizajnerica interijera, Lana Banely (41), pokazala je da sportsku strast nikada nije napustila. Svojom posljednjom objavom na Instagramu otkrila je za koga je kucalo njezino srce tijekom napetog finala Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine, a lokacija s koje je pratila događaj dodatno je potvrdila njezinu predanost.

Pozirajući u Bryant Parku, u neposrednoj blizini stadiona MetLife gdje se utakmica odigravala, jasno je dala do znanja tko je njezin favorit. Odjevena u crveni dres španjolske reprezentacije s brojem deset, koji nosi igrač Dani Olmo, Banely je svoje pratitelje upitala: „A za koga vi navijate večeras??”, uz emotikone španjolske zastave.

Lanini pratitelji s oduševljenjem su reagirali na objavu, a komentari su se nizali u znak podrške Španjolskoj. Poruke poput „Isključivo Španjolska!”, „Vamos España” i „Olmooooo” ispunile su prostor ispod fotografije. Jedan od komentatora primijetio je: „Još i izgledaš kao Španjolka!”, dok je drugi istaknuo posebnu vezu koju hrvatski navijači osjećaju prema Olmu: „Moramo za našeg Olmića”.

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