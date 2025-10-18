Kipti na sve strane: Kylie Jenner jedva obuzdala obline na lansiranju nove kolekcije

Poduzetnica, manekenka i kozmetička mogulica Kylie Jenner (28) ponovno je privukla pažnju modnog svijeta pojavivši se u upečatljivom ružičastom izdanju na glamuroznom eventu povodom lansiranja nove Kylie Cosmetics kolekcije. Događaj se održao u West Hollywoodu.

Za ovu posebnu priliku, Kylie je odabrala rozu haljinu koja savršeno odražava najnovije modne trendove. Riječ je o usko priljubljenom bodycon kroju koji vješto ističe njezinu figuru, naglašavajući elegantnu siluetu.

Gornji dio haljine krase tanke naramenice, a njezina dužina dosezala je do ili malo ispod koljena.

Nova kolekcija Kylie Cosmetics već je izazvala veliki interes obožavatelja diljem svijeta, a mnogi su komentirali da je Kylie u ovoj haljini izgleda nevjerojatno.

