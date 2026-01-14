Kupio luksuznu vilu: Robbie Williams preselio cijelu obitelj, teško ćete pogoditi gdje
Britanski pjevač navodno je prijavio prebivalište na Bahamima nakon kupnje nove vile
Robbie Williams (51), britanski pjevač i bivši član grupe Take That, navodno je s obitelji prijavio prebivalište na Bahamima nakon što je ondje kupio novu luksuznu vilu. Britanski mediji pišu kako je ukupna vrijednost njegove imovine, uključujući nekretnine i poslovne udjele, premašila 117 milijuna eura.
Život između tri destinacije
Williams i njegova supruga Ayda Field (46), američka glumica i producentica, posljednjih godina intenzivno kupuju i prodaju nekretnine. Izvori bliski paru navode kako pjevač planira vrijeme dijeliti između Bahama, Miamija i svoje vile u londonskom Holland Parku.
Preseljenje i promjene u poslovanju
Prema dostupnim informacijama, Williams je promijenio podatke u dokumentaciji za tri svoje tvrtke, koje se sada vežu uz Bahame kao zemlju rezidentnosti. Njegova tvrtka You’re Not Famous LLP, putem koje upravlja prihodima od koncerata, navodno je u posljednje dvije godine ostvarila više od 105 milijuna eura prihoda. I preostale dvije tvrtke, Williams Godrich i RPW Holdings, povezane su s novom adresom.
Milijunske nekretnine
Prošlog ljeta Robbie Williams navodno je izdvojio 35,1 milijun eura za vilu na obali u Miamiju. Nekretnina ima sedam spavaćih soba, garažu za 18 automobila, vinski podrum i privatno pristanište, a dodatno je potrošio milijune eura na uređenje i renovaciju.
Ta kupnja uslijedila je nakon što je u svibnju prošle godine prodao vilu u Los Angelesu za 60,4 milijuna eura, ostvarivši značajnu zaradu u razdoblju od nešto više od dvije godine.
Obitelj na prvom mjestu
Robbie Williams i Ayda Field roditelji su četvero djece – kćeri Teddy i Coco, sinova Charlieja i Beaua. Pjevač je ranije istaknuo kako je obrazovanje djece jedan od ključnih razloga pri donošenju odluka o mjestu stanovanja, jer nastoji uskladiti obiteljski život s čestim putovanjima i poslovnim obvezama.
POGLEDAJTE VIDEO:Od 2000.-e srušeno 2649 bespravnih objekata, kritično je u Istri: Bačić šalje 'digitalnu inspekciju'