Britanski pjevač Ed Sheeran (32) donirao je jednoj dobrotvornoj trgovini više od 440 komada svoje nošene odjeće, uključujući donje rublje, a ona tu istu odjeću sada prodaje na E-bayu, no obožavatelji nisu baš oduševljeni.

Obožavatelji razočarani

Kako piše Daily Mail, na prvu su se obožavatelji razveselili da će moći kupiti Sheeranovu odjeću, no ubrzo su neki kupci počeli upozoravati druge da su neki od komada prekriveni mačjom dlakom, a neki su se požalili i na mrlje.

Iako su neki kupci odjeću opisali kao "odvratnu", neki su unatoč tome spremni platiti Sheeranovu nošenu odjeću i do 255 funti, odnosno 293 eura.

Ponuda na Ebayju

Podsjetimo, Ed je poznati ljubitelj mačaka, a prije nekoliko godina je čak otvorio i Instagram račun za svoje ljubimce. U ponudi se nalaze njegove majice, košulje, hlače, donje rublje, kutijice za naočale, sunčane naočale, čarape te ostalo. Međutim, uz neke artikle stoji upozorenje da nisu za nošenje, već samo za uspomenu.

Foto: Screenshot ebay Foto: Screenshot ebay Ed Sheeran prodaje gače

Primjerice, Sheeranove Calvin Klein gaćice prodaju se po cijeni od 65,59 dolara, odnosno 58,75 eura, a na stranici piše da nisu nosive, a Ista situacija je i s još jednim gaćicama koje se prodaju za 110 eura.

Također, Edovi obožavatelji mogu za 147 eura kupiti i njegovu Versace majicu s kapuljačom i kratke hlače.

Stiže u Zagreb

Podsjetimo, britanski pjevač nastupit će 10.kolovoza 2024. godine na zagrebačkom Hipodromu. Potražnja za ulaznicama izazvalo je pravu pomutnju odmah prvi dan nakon što su izašle u prodaju, a sada je dvorana gotovo popunjena.

Također, moguće je kupiti maksimalno šest ulaznica po osobi, a cijene se kreću od 74,90 do 129,90 eura i sve su personalizirane. Podsjetimo, njegovi najpoznatiji hitovi su "Perfect", "Shape of You" i "Thinking Out Loud", a dosad je prodao više od 150 milijuna albuma diljem svijeta.

