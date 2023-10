Britanski pjevač Ed Sheeran (32), nastupit će 10.kolovoza 2024. godine na zagrebačkom Hipodromu, a iako su ulaznice danas puštene u prodaju, rasprodano ih je već 80 posto.

O ulaznicama

Kako piše Jutarnji list, danas je za ulaznicama mega popularnog Britanca, nastala prava pomutnja.

Sheeran dolazi na zagrebački Hipodrom, povodom svoje ’ Mathematics' turneje, a prema prvim informacijama koje je potvrdila Sanja Ajdinovski iz Outbox agencije, prodano ih je već više od 80 posto.

Naime, moguće je kupiti maksimalno šest ulaznica po osobi, a cijene se kreću od 74,90 do 129,90 eura i sve su personalizirane. Podsjetimo, njegovi najpoznatiji hitovi su "Perfect", "Shape of You" i "Thinking Out Loud", a dosad je prodao više od 150 milijuna albuma diljem svijeta.

Kao poseban gost na koncertu najavljen je mladi britanski glazbenik Calum Scott, koji se proslavio u showu 'Britain's Got Talent'.

Vrlo uspješna turneja

Njegova azijska turneja bit će prva nakon 2019. godine, a europski datumi biti će nastavak na prošlogodišnje nastupe. S turnejom je u Sjevernoj Americi već srušio neke rekorde, uključujući SoFi stadion u Los Angelesu i MetLife stadion u New Jerseyu, gdje je okupio najveći broj posjetitelja ikada na ijednom koncertu u SAD-u.

Ed Sheeran

"Dolazak Eda Sheerana u Zagreb sljedeće ljeto rezultat je uspješne suradnje Grada Zagreba i njegovog tima. Drago nam je što ćemo građanima moći priuštiti vrhunski spektakl u kojem vjerujem da će uživati", rekla je ranije pročelnica Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo, Emina Višnić.

