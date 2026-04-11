Kristina Kovačević Hitrec doživjela šok tijekom poroda: 'Nisam mogla udahnuti ni milimetar zraka'

Hrvatska blogerica i autorica “Maminog bloga” Kristina Kovačević Hitrec rodila je svoje šesto dijete, djevojčicu Victoriju, no porod u zagrebačkoj Petrovoj bolnici pretvorio se u iznimno traumatično iskustvo koje je odlučila podijeliti s javnošću.

Šesto dijete stiglo carskim rezom

Kristina je djevojčicu rodila carskim rezom, a vijest o dolasku prinove razveselila je njezine pratitelje. Ipak, ubrzo nakon poroda otkrila je da je tijekom zahvata prošla kroz dramatične trenutke koje, kako kaže, nikada neće zaboraviti.

Trenuci bez zraka

Kako je opisala, nakon spinalne anestezije iznenada je ostala bez zraka i nije mogla disati ni govoriti. U tim trenucima bila je potpuno svjesna situacije, ali nije mogla reagirati osim gestama pokušavajući upozoriti medicinsko osoblje.

U objavi je iskreno priznala da je u jednom trenutku pomislila kako joj nema spasa. Kaže da je u djeliću sekunde prošla kroz niz misli, uključujući brigu za bebu i ostalu djecu, te da se čak pomirila s mogućim najgorim ishodom.

" Malo sam se dobila od jučer, pa evo da vam napišem koje novo iskustvo pišem u knjigu svog života. Nisam znala da se ovo može dogoditi… i zato ovo pišem. Nakon spinalne anestezije odjednom sam ostala bez zraka. Ne “teško disanje”, ne panika… nego doslovno, nisam mogla udahnuti ni milimetar zraka. Sve mi je utrnulo. Nisam mogla govoriti. Samo sam mahala rukama pokušavajući nekome dati do znanja što se događa. U tom trenutku sam bila potpuno svjesna. Svjesna da ne mogu disati. Svjesna da vrijeme ide. Stavili su mi masku, govorili da dišem… ali ja nisam mogla. Nije bilo zraka. Čula sam anesteziologicu kako zove pomoć. U tim sekundama… kroz glavu mi je prošlo sve. Pomislila sam: “Nema više pomoći. Predugo sam bez kisika.” U isto vrijeme beba u trbuhu… i strah za nju. I onda nešto što nikada neću zaboraviti u djeliću sekunde sam se pomirila s tim da odlazim. I ono što me najviše šokiralo… nije bila panika u tom zadnjem trenu. Bila je misao: Dobro… odlazim… ali barem ne boli, a što će biti s bebom i ostalom djecom i tu sam se ugasila. U stvarnosti, to su bile sekunde. Ali u glavi… cijeli jedan život. U tom trenutku su me uspavali i intubirali. To znači da su mi stavili cijev za disanje i preuzeli disanje umjesto mene. Zahvaljujući brzoj reakciji tima sve je završilo dobro. Zašto ovo pišem? Zato što ja nisam imala pojma da se ovo može dogoditi. U rijetkim slučajevima spinalna anestezija može “otići previsoko” i zahvatiti živce koji kontroliraju disanje. Tada se može dogoditi upravo ovo da ne možeš udahnuti. To je strašno iskustvo. Neću lagati jedan od najgorih osjećaja koji postoji. Ali…postoji rješenje. Liječnici znaju što rade. Reagiraju brzo. I mogu te spasiti kao što su mene. Ako se ikada nađeš u toj situaciji: koliko god je teško… pokušaj znati da nisi sama i da postoji izlaz. Ja to tada nisam znala. I zato sam se tako jako uplašila. Danas znam. I zato ovo dijelim, da možda nekome u tim sekundama bude barem malo lakše." napisala je.

Brza reakcija liječnika

Medicinski tim reagirao je pravodobno – Kristinu su uspavali i intubirali, odnosno preuzeli disanje umjesto nje. Zahvaljujući brzoj intervenciji liječnika, situacija je završila bez težih posljedica.

Kristina je istaknula kako prije nije znala da spinalna anestezija u rijetkim slučajevima može utjecati na disanje. Svojim iskustvom želi upozoriti druge žene, ali i poručiti da liječnici znaju kako reagirati te da, unatoč strahu, postoji rješenje.

