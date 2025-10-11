Kristijan Golubović pokazao svoju nježniju stranu: 'Uvijek sam pazio da moj outfit bude poseban'

Kristijan Golubović (55), Beograđanin rođen u Münchenu, regionalnoj javnosti je postao poznat kao kontroverzna ličnost s kriminalnom prošlošću, sudionik nekoliko srpskih reality programa i borac mješovitih borilačkih vještina. Njegov život obilježile su brojne optužbe i zatvorske kazne, uključujući i osuđujuće presude za organizirani kriminal i nasilje. Unatoč tome što je godinama bivao u središtu skandala, Kristijan je danas jedan obiteljski čovjek koji se kaje zbog svoje prošosti. Ima četvero djece s tri žene, Lazara s Danijelom Đukić, Veru s Ivanom Veljković te Kirila (1) i Konstantina (2) koje je dobio s Kristinom Spalević s kojom je ljubavni odnos započeo 2021. godine tijekom sudjelovanja u jednom reality showu. Osim toga, vodi i emisiju u kojoj pokušava educirati mlade o štetnostima bavljenja kriminalom te im pomoći da ne završe na njegovom putu. U razgovoru s nama dao je odgovore na neka pitanja koja zanimaju velik broj njegovih pratitelja, a progovorio je i o svojoj svakodnevici te pokazao jednu mekšu stranu sebe kakvu rijetko pokazuje u medijima.

Nedavno ste izašli iz jednog reality programa. Pada li vam teško kada ste toliko dugo odvojeni od djece i obitelji?

Svaki mogući trenutak dalje od obitelji je za mene težak, čak i kad odem van Beograda na nekoliko sati - oni mi nedostaju. Dugo sam proveo s onim ljudima u reality showu, ali eto, na kraju sam uzeo neki novac i to je neka satisfakcija. Ipak, ništa ne može zamijeniti vrijeme s obitelji. To izbivanje je ostavilo jake posljedice na mene, kao i na moju partnericu Kristinu. Nije baš ispalo kako treba.

Često vas optužuju da lažete u svojim pričama, što imate za reći na takve kritike? Preuveličate li ikad neku priču zbog gledanosti?

Krivo mi je što ljudi za priče koje su u mom životu obične, a u njihovom fascinantne ili nevjerojatne, govore da lažem. Da su živjeli malo jačim životom, shvatili bi da je dva i dva jednako četiri. Međutim, postoje svjedoci koji su sa mnom bili tijekom takvih stvari, takvih događanja, i mogu potvrditi. Kad znate istinu, nije vas previše briga što tko misli. Ipak je to mali dio ljudi koji tvrdi da lažem i preuveličavam. Ne preuveličavam radi gledanosti, nego udaram metaforu da ne bi ispalo toliko strašno, nego više humoristično. Dajem mjesta humoru umjesto drami.

Kako najviše volite provoditi svoje slobodno vrijeme? Što vas opušta?

Sada je to uglavnom obitelj, s klincima, s Kristinom. Međutim, obaveze i razni problemi u životu ti nameću drugačiji tempo pa se ne mogu toliko opuštati i imati neki svoj omiljeni, da to tako kažem, "relax".

Što vam u životu donosi najveću sreću?

Najveća sreća u mom životu je moja obitelj i kada činim drugima da budu zadovoljni i sretni. Ali u mom se životu uvijek dogodi nešto što me poremeti i onda to sve nekako drugačiju težinu.

Planirate li uskoro svadbu s Kristinom?

S Kristinom sam planirao svadbe i proslave, međutim među nama se dogodilo toliko stvari da ne znam ima li više smisla učiniti to pa da se, nedaj Bože, nešto dogodi. Ne želim da pljujemo pa da ližemo.

Jeste li po prirodi romantični? Kako iskazujete ljubav svojoj izabranici?

Naravno, veoma sam romantičan prema onima koji znaju romantiku prihvatiti na pravi način. Nažalost, u životu sam bio više s osobama koji ne znaju cijeniti romantiku. Više su cijenile nekakve trenutne i brzinske stvari. Mislim da je ta vrsta žena izumrla, a i one koje su ostale, to je više za pokazivanje i kratkotrajno.

Tko je ljubomorniji, vi ili Kristina? Smeta li joj kada u intervjuima spominjete da ste poželjan muškarac?

Naravno, Kristina je ljubomornija iako nema potrebe za tim. Ljubomora se stvara kada se netko od partnera igra s nekim drugim ili pokušava igrati neke igre. Tada i najhladnija osoba može postati ljubomorna, ako voli. Kad volim pun sam samopouzdanja i vjerujem u tu osobu tako da uopće ne razmišljam o ljubomori niti je doživljavam. Ipak, kada se umiješa neka priča ili neka osoba, dogodi se onako da vam bude loše.

Postoji li neka aktivnost koju radite s djecom, a da vas posebno veseli?

S djecom me doslovno sve veseli, osim kad počnu razbijati stvari ili kad su jako nestašni. Tada se znam iznervirati, ali u pozitivnom smislu, više me to nasmije, nego što sam zaista ljut. Imam sjajnu djecu, pogotovo ovo dvoje što su sad mali i što se sa mnom igraju na najslađi mogući način. Razmišljam koliko će mi to sve nedostajati kad narastu, čak i ovi trenuci kada sam iznerviran jer je jako teško kontrolirati dvoje energične djece.

Planirate li se vratiti u reality?

Uvijek postoji mogućnost i to je čisto financijsko pitanje jer ja izuzev toga nemam ambicija boraviti u reality programima niti se ikome dokazivati. Mislim da sam za četiri reality showa pokazao kakav sam čovjek i tko sam, kakve vrijednosti cijenim i zapravo tko je Kristijan Golubović. Nemam više što dokazati u realityju, mogu samo nešto novo napraviti ili napraviti neku glupost. Reality oženjenima i zauzetima ne preporučujem, može se dogoditi da izgubite obitelj ili da s njom zahladite odnose. Svašta se može dogoditi.

Koliko vam je važan fizički trening i ostanak u formi?

Fizički trening mi je uvijek bio važan u životu, ali pored djece mislim da mi ne treba dodatni trening. Ponekad odem i to odradim, ali mogu reći da sam oduvijek bio fizički spreman i zadovljan sobom, čak i kada sam bio debeo. Ipak, otkad sam smršavio, mnogo se bolje osjećam i ako uhvatim vremena od svih problema, posvetit ću se novoj eri treninga.

Čime se trenutno bavite, kako izgleda vaš prosječni radni dan?

Trenutno sam voditelj u svojoj emisiji "Bajke iz podzemlja". Pričamo o raznim temama, uglavnom edukacija mladih da se ne bave kriminalom, da nisu poročni, da se ne drogiraju i da ne piju, ne puše, da ne rade one najgore probleme sebi i svojim roditeljima. Time se bavim, a inače prosječan dan ispunjen je obavezama oko djece i eventualno obavezama oko potencijalnih poslova nevezano za spomenutu emisiju.

Koliko vam je moda važna u životu i koliko ste spremni potrošiti na nešto što vam se sviđa?

Moda je moja slabost. Uvijek sam pazio da moj outfit bude poseban, da izgledam mladoliko i drugačije od drugih. Jednostavno od malih nogu sam odgojen da se oblačim moderno i da izgledam uredno, čisto i moderno. Obožavam brendiranu odjeću, ali posljednjih godina vidim da je moguće odjenuti se i bez skupih brendova, a da pritom izgledate jako fino.

Znamo da posebnu pažnju pridajete modnim dodacima kao što su satovi. Čime biste se prvim pohvalili?

Od svih modnih detalja izdvojio bih tenisice. Obuća mi je jako bitna i mislim da je ona nosioc izraza jedne osobe. Meni je od malih nogu bila najvažnija obuća. Satova imam jako puno, ali oni nisu moj omiljeni modni dodatak, više statusni simbol. Kad vide Rolex, da pokažem da i ja imam, da sam i ja imućan i u "fazonu". Ipak, mislim da se u zadnje vrijeme manje pojavljujem sa satovima u javnosti. Nije mi to bitnije od dobre košulje, obuće i hlača koje savršeno stoje.

Njegujete li kožu? Imate li neke posebne rituale u tom kontekstu?

Kožu sam ranije njegovao puno. Sada više ne, oslanjam se na genetiku i dajem više prehrani na značenju. Mislim da je to što ne pušim, ne pijem kavu i slično, doprinijelo da mi je koža bez pora, glatka i mirišljava. Uglavnom ženske osobe hvale moju kožu. Najzahvalniji sam svojoj genetici.

POGLEDAJTE VIDEO: Sjajne vijesti za Hrvatsku: Šest medalja s dva svjetska prvenstva!