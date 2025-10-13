Kraljevski par u New Yorku: Meghan i Harry primili nagradu i poslali snažnu poruku

Na gala večeri Project Healthy Minds u New Yorku, Meghan Markle (44) i princ Harry (41) proglašeni su Humanitarcima godine zbog svog doprinosa mentalnom zdravlju i stvaranju sigurnijeg digitalnog okruženja za djecu i obitelji. Par se pojavio ruku pod ruku, u usklađenim elegantnim odijelima, a Meghan je tom prilikom progovorila o izazovima roditeljstva u digitalnom dobu.

„Naša djeca još su premalena, ali taj dan će doći“

U svom govoru, Meghan je istaknula zabrinutost zbog odrastanja sina Archieja (6) i kćeri Lilibet (4) u svijetu u kojem je „razdvajanje od opasnosti tehnologije sve teže ostvarivo“. Dodala je da roditelji danas pokušavaju pronaći ravnotežu između koristi koje nude digitalni alati i zaštite djece od njihovih rizika. „Naša djeca još su premalena za društvene mreže, ali znamo da će i taj dan doći“, rekla je.

Foto: Profimedia

Harryjev apel na zajedništvo

Princ Harry iskoristio je trenutak kako bi pozvao roditelje, stručnjake i institucije da udruže snage u zaštiti djece na internetu. Naglasio je važnost mreže The Parents’ Network koju vodi njihova fundacija Archewell, a koja pruža podršku obiteljima pogođenima negativnim utjecajem digitalnih platformi.

Angažman koji traje

Organizatori su istaknuli njihovu dugogodišnju predanost javnom dobru, posebno u području mentalnog zdravlja i digitalne sigurnosti. Meghan i Harry redovito sudjeluju u inicijativama posvećenima Svjetskom danu mentalnog zdravlja te nastavljaju zagovarati sigurnije online okruženje za mlade.

Također, u zajedničkoj izjavi poručili su da je rad na zaštiti obitelji i djece u digitalnom prostoru „među najvažnijim dijelovima naših života“. Njihov humanitarni rad, poručuju organizatori, ostavlja stvaran i mjerljiv trag u životima mnogih.

