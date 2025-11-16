Kraljevski batler otkrio tajne o odnosu Kate i Meghan: 'Kraljica je uvijek bila posvećena...'

Bivši kraljevski batler Grant Harrold u razgovoru za Great Britain News otkrio je kako je pokojna kraljica Elizabeta II. često nastojala očuvati mir i harmoniju u kraljevskoj obitelji, posebno kada su u pitanju bile princeza Kate i Meghan Markle.

Prema Harroldu, kad su Meghan i Harry objavili svoju vezu, Kate i William su je srdačno prihvatili, a mnogi su se nadali da će razviti blizak odnos. No, u svojim memoarima princ Harry navodi da sukobi ipak nisu nedostajali — spominje nesuglasice oko haljina djeveruša pred vjenčanje i situaciju u kojoj je Meghan posudila Kateino sjajilo za usne, što je navodno izazvalo razmirice među njima.

Kraljica nastojala održati mir

Harrold ističe da je kraljica Elizabeta bila vrlo posvećena očuvanju jedinstva. “Njezin je fokus uvijek bio na očuvanju snažnog i ujedinjenog fronta, posebno među mlađim generacijama članova kraljevske obitelji”, kazao je.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

S druge strane, Meghan je u intervjuu s Oprah Winfrey priznala da je između nje i Kate došlo do napetosti te je otkrila da se Kate nakon toga ispričala. “Donijela mi je cvijeće i poruku isprike … učinila je ono što bih i ja učinila da znam da sam nekoga povrijedila – preuzela je odgovornost”, rekla je tada.

POGLEDAJTE VIDEO: Cijeli svijet trese afera KateGate: Ako je imalo pametna ubuduće će izbjegavati Pariz, Egipćane i tunele