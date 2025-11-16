FREEMAIL
SADA JE JASNO /

Kraljevski batler otkrio tajne o odnosu Kate i Meghan: 'Kraljica je uvijek bila posvećena...'

Kraljevski batler otkrio tajne o odnosu Kate i Meghan: 'Kraljica je uvijek bila posvećena...'
Foto: I-images/eyevine/profimedia

Bivši kraljevski batler otkrio je nepoznate informacije o odnosu Kate i Meghan

16.11.2025.
13:07
Hot.hr
I-images/eyevine/profimedia
Bivši kraljevski batler Grant Harrold u razgovoru za Great Britain News otkrio je kako je pokojna kraljica Elizabeta II. često nastojala očuvati mir i harmoniju u kraljevskoj obitelji, posebno kada su u pitanju bile princeza Kate i Meghan Markle.

Prema Harroldu, kad su Meghan i Harry objavili svoju vezu, Kate i William su je srdačno prihvatili, a mnogi su se nadali da će razviti blizak odnos. No, u svojim memoarima princ Harry navodi da sukobi ipak nisu nedostajali — spominje nesuglasice oko haljina djeveruša pred vjenčanje i situaciju u kojoj je Meghan posudila Kateino sjajilo za usne, što je navodno izazvalo razmirice među njima. 

Kraljica nastojala održati mir

Harrold ističe da je kraljica Elizabeta bila vrlo posvećena očuvanju jedinstva. “Njezin je fokus uvijek bio na očuvanju snažnog i ujedinjenog fronta, posebno među mlađim generacijama članova kraljevske obitelji”, kazao je.

S druge strane, Meghan je u intervjuu s Oprah Winfrey priznala da je između nje i Kate došlo do napetosti te je otkrila da se Kate nakon toga ispričala. “Donijela mi je cvijeće i poruku isprike … učinila je ono što bih i ja učinila da znam da sam nekoga povrijedila – preuzela je odgovornost”, rekla je tada. 

