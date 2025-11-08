Otkriveno kakva je Meghan Markle na setu snimanja: Redatelj 'progovorio'

Sedam godina nakon što je nestala s malih ekrana, vojvotkinja od Sussexa Meghan Markle (44) planira iznenadni povratak glumi, tvrde izvori za TheMirror. Prije nego što je započela vezu s princem Harryjem, vojvotkinja od Sussexa bila je prepoznata po radu pred kamerom, najviše po ulozi Rachel Zane u pravnoj drami Suits od 2011. do 2018. godine.Nakon što je 2016. započela vezu s princem Harryjem (41), današnjim suprugom, Meghan se povukla iz svijeta glume kako bi vodila život u kraljevskoj obitelji. To se promijenilo 2020., kada su ona i Harry odstupili s pozicija članova kraljevske obitelji i preselili se u Kaliforniju.

Prema izvorima, Meghan sada priprema povratak svojoj glumačkoj karijeri, navodno se pridružujući glumačkoj postavi serije Close Personal Friends uz Brie Larson, Lily Collins, Briana Tyree Henryja i Jacka Quaida.

Redatelj o Meghan Markle: 'Bio je to hrabar potez'

Prema pisanu spomenutog medija, Meghan će u seriji glumiti samu sebe, a ranije ovog tjedna, Tim Matheson, redatelj prve sezone Suits, govorio je o Meghan kao kolegici na setu te je za Fox News izjavio sljedeće:

''Nikada nisam morao brinuti oko scene u kojoj će biti. Znao sam da će sve napraviti kako treba.'' O njezinoj odluci da napusti glumu nakon što je upoznala Harryja rekao je: ''Bio je to hrabar potez s njezine strane.''

Meghan je ranije priznala da ponekad osjeća nostalgiju za danima pred kamerama. U intervjuu za Vanity Fair u listopadu 2022. dala je naznaku da bi se mogla vratiti glumi: ''Napustila sam Suits nakon stote epizode 2018. Nisam mislila da ću se ikad vratiti u industriju zabave, ali kultura i platforme su se promijenile. Da biste danas stvorili trenutak koji svi prate, potrebno je nešto drugo.''

Na pitanje o mogućem povratku glumi, Meghan je rekla: ''Ne, gotovo je. Nikad ne reci nikad, ali moj je cilj da se ne vraćam.''

