'Kralj guštera' u raljama tame: Jimu Morrisonu svijet se divio, a slava i ovisnost su ga uništile

Na današnji dan, 3. srpnja 1971. godine, preminuo je James Douglas Morrison - čovjek koji će, iako je živio tek 27 godina, ostaviti jedan od najsnažnijih pečata u povijesti rocka. Danas, više od pola stoljeća nakon njegove smrti, mit o Jimu Morrisonu i dalje živi, moćan kao i stihovi koje je ostavio za sobom.

Djetinjstvo obilježeno nemirom

Morrison je rođen u obitelji američkog mornaričkog časnika, Georgea Stephena Morrisona, i majke Clare. Kao dijete oficira, odrastao je u strogom i često hladnom obiteljskom okruženju, seljakajući se između vojnih baza. Njegovo obrazovanje bilo je isprekidano, a odnosi s roditeljima, osobito s ocem, napeti. Kasnije će tvrditi da su mu roditelji mrtvi, iako su bili živi, što je bio dio njegova radikalnog prekida s vlastitim porijeklom.

U dobi od četiri godine svjedočio je prometnoj nesreći u pustinji Novog Meksika u kojoj su poginuli američki Indijanci. Taj događaj opisivao je kao formativan, tvrdeći da su duše poginulih “ušle u njega”. Bio je to prvi susret s mitologijom i smrću koji će ga pratiti do kraja života.

Foto: Profimedia

Od filozofije do glazbe

Nakon srednje škole, Morrison upisuje Florida State University, ali se ubrzo seli u Los Angeles i započinje studij filma na UCLA-u. U to vrijeme, osim filmom, intenzivno se bavio filozofijom, mitologijom i književnošću. Njegovi uzori bili su Nietzsche, William Blake, Arthur Rimbaud i Jack Kerouac. Počinje pisati vlastitu poeziju, koja je u sebi nosila tamu, senzualnost, filozofske opsesije i zazivanje podsvjesnog.

Nakon diplome, Morrison nekoliko mjeseci živi gotovo kao beskućnik na krovovima zgrada u Venice Beachu, pišući stihove i eksperimentirajući s drogama. Upravo tada nastaju tekstovi pjesama koje će ubrzo postati himne čitave generacije.

Foto: Profimedia

The Doors

Godine 1965. susreće kolegu s fakulteta, klavijaturista Raya Manzareka. Dvojac osniva bend koji će nazvati The Doors, prema knjizi Aldousa Huxleyja The Doors of Perception, koja se bavi iskustvima LSD-a. Pridružuju im se Robby Krieger i John Densmore, a bend ubrzo razvija osebujan zvuk - spoj bluesa, psihodelije i jazza.

Već prvi album iz 1967. donosi ogroman uspjeh, s pjesmama poput ''Break On Through“, ''The End“ i ''Light My Fire“. Cenzura, zabrane nastupa, uhićenja - sve je to postalo dio njegovog svakodnevnog života. Morrison nije pokušavao pobjeći od toga – dapače, čini se da je uživao u borbi protiv sistema.

Nadimak ''Kralj guštera” dolazi iz njegove vlastite poezije. U jednoj od svojih pjesama, Morrison piše: "I am the Lizard King, I can do anything."

Ova rečenica nalazi se u pjesmi ''Celebration of the Lizard”, koja je svojevrsni eksperimentalni poetsko-glazbeni komad koji je Morrison napisao za The Doors. Zamišljena je kao dugačka glazbena suita, a dio nje kasnije je objavljen u pjesmi Not to Touch the Earth na albumu Waiting for the Sun.

Foto: Profimedia

Intimna destrukcija

Privatni život Jima Morrisona bio je jednako intenzivan kao i njegov umjetnički rad. Najvažniji odnos u njegovom životu bio je onaj s Pamelom Courson. Njezin je lik prisutan i u njegovoj poeziji, ali i u paranoičnim trenucima sumnji, nasilja i otuđenosti. Morrison je patio od duboke egzistencijalne tjeskobe. Alkohol, LSD i heroin nisu bili samo sredstva za zabavu, već pokušaj bijega - od boli, od praznine, od same svijesti.

Iako su mu mnogi nudili pomoć, Morrison je tvrdoglavo odbijao ideju da je bolestan ili ovisan. Ispod imidža seks-simbola i božanstva kontrakulture, krio se izmučeni čovjek koji je tražio istinu u mraku.

Posljednji dani i smrt u Parizu

U ožujku 1971., iscrpljen od slave i medijskog pritiska, Morrison seli u Pariz. Želio je pisati, hodati ulicama bez da ga netko prepoznaje, živjeti tišinu. Ipak, njegovo se stanje brzo pogoršalo. Iako se trudio ostaviti alkohol, nije uspijevao. U noći s 2. na 3. srpnja, Pamela ga je pronašla mrtvog u kadi. Imao je 27 godina. Službeni uzrok smrti nikada nije objavljen jer autopsija nije provedena. Pretpostavlja se da je riječ o srčanom udaru izazvanom predoziranjem heroinom.

Njegov je grob na groblju Père Lachaise postao hodočasničko mjesto, prekriven porukama, grafitima, pjesmama.

POGLEDAJTE VIDEO: Hollywood se oprašta od glumačke legende: 'Dvije stvari nikad neću napraviti'