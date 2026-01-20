Kolinda Grabar-Kitarović uživa na Antarktici: Snimila prve korake na ledenom kontinentu

Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović (57) ostvarila je jednu od svojih najvećih životnih želja – posjetila je Antarktik i svoje iskustvo podijelila s pratiteljima na Instagramu.

Foto: Screenshot:instagram: Kolinda_gk

Prvi koraci na ledenom kontinentu

Kolinda se javila pratiteljima video snimkom i fotografijama s ekspedicije. „Evo nas, kročili smo na tlo Antarktike“, rekla je vidno uzbuđena dok je prvi put stajala na ovom udaljenom kontinentu. Tijekom putovanja, vrijednog oko 17 tisuća eura, imat će priliku promatrati pingvine, morske leoparde, orke, kitove te istraživati ledene sante.

Foto: Screenshot:instagram: Kolinda_gk

Na fotografijama Kolinda nosi žutu polarnu jaknu, a posebnu pozornost privukla je kapa s hrvatskim navijačkim kvadratićima i znakom Hrvatskog olimpijskog odbora, što je izazvalo simpatije publike. Ekspedicija je započela u Punta Arenasu u Čileu, a završava u Argentini.

Foto: Screenshot:instagram: Kolinda_gk

Putnici su prvoga dana letjeli do otoka King George, a zatim se čamcima prevezli do luksuznog ekspedicijskog broda s vrhunskim sadržajima poput spa centra, saune i teretane.

Foto: Screenshot:instagram: Kolinda_gk

Osvrt na iskustvo i okoliš

Kolinda je putovanje opisala kao ostvarenje dugogodišnjeg sna te naglasila važnost očuvanja okoliša i praćenja posljedica klimatskih promjena izravno na terenu. Njene fotografije i videozapisi izazvali su velik interes javnosti zbog rijetke i udaljene destinacije.

POGLEDAJTE VIDEO: Lančani sudar 100 automobila u Michiganu