FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRAVA AVANTURA /

Kolinda Grabar-Kitarović uživa na Antarktici: Snimila prve korake na ledenom kontinentu

Kolinda Grabar-Kitarović uživa na Antarktici: Snimila prve korake na ledenom kontinentu
×
Foto: Goran Kovacic/pixsell

Ekspedicija traje deset dana i uključuje šetnju po ledenim santama i blizinu divljih životinja

20.1.2026.
11:33
Hot.hr
Goran Kovacic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović (57) ostvarila je jednu od svojih najvećih životnih želja – posjetila je Antarktik i svoje iskustvo podijelila s pratiteljima na Instagramu.

Kolinda Grabar-Kitarović uživa na Antarktici: Snimila prve korake na ledenom kontinentu
Foto: Screenshot:instagram: Kolinda_gk

Prvi koraci na ledenom kontinentu

Kolinda se javila pratiteljima video snimkom i fotografijama s ekspedicije. „Evo nas, kročili smo na tlo Antarktike“, rekla je vidno uzbuđena dok je prvi put stajala na ovom udaljenom kontinentu. Tijekom putovanja, vrijednog oko 17 tisuća eura, imat će priliku promatrati pingvine, morske leoparde, orke, kitove te istraživati ledene sante.

Kolinda Grabar-Kitarović uživa na Antarktici: Snimila prve korake na ledenom kontinentu
Foto: Screenshot:instagram: Kolinda_gk

 

Na fotografijama Kolinda nosi žutu polarnu jaknu, a posebnu pozornost privukla je kapa s hrvatskim navijačkim kvadratićima i znakom Hrvatskog olimpijskog odbora, što je izazvalo simpatije publike. Ekspedicija je započela u Punta Arenasu u Čileu, a završava u Argentini.

Kolinda Grabar-Kitarović uživa na Antarktici: Snimila prve korake na ledenom kontinentu
Foto: Screenshot:instagram: Kolinda_gk

Putnici su prvoga dana letjeli do otoka King George, a zatim se čamcima prevezli do luksuznog ekspedicijskog broda s vrhunskim sadržajima poput spa centra, saune i teretane.

Kolinda Grabar-Kitarović uživa na Antarktici: Snimila prve korake na ledenom kontinentu
Foto: Screenshot:instagram: Kolinda_gk

Osvrt na iskustvo i okoliš

Kolinda je putovanje opisala kao ostvarenje dugogodišnjeg sna te naglasila važnost očuvanja okoliša i praćenja posljedica klimatskih promjena izravno na terenu. Njene fotografije i videozapisi izazvali su velik interes javnosti zbog rijetke i udaljene destinacije.

POGLEDAJTE VIDEO: Lančani sudar 100 automobila u Michiganu

Kolinda Graba KitarovicAntarktik
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PRAVA AVANTURA /
Kolinda Grabar-Kitarović uživa na Antarktici: Snimila prve korake na ledenom kontinentu