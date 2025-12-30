Od ove cifre će vam se zavrtjeti u glavi! Evo koliko je princ William zaradio u ovoj godini

Titula princa od Walesa ne nosi samo simbolički autoritet i javnu odgovornost, već i iznimno snažnu financijsku podlogu. Prema financijskom izvješću Vojvodstva Cornwalla, princ William (43) je u svojoj drugoj godini na čelu tog imanja, pisalo se ranije, zaradio oko 27 milijuna eura.

Taj iznos pokriva službene obveze, humanitarni rad te privatne troškove princa Williama, njegove supruge Kate i njihovo troje djece. Princ je titulu vojvode od Cornwalla preuzeo 2022. godine, nakon što je njegov otac Charles postao britanski kralj.

Foto: Profimedia

Za razliku od klasične plaće, princ od Walesa nema tradicionalni prihod. Njegovi se troškovi pokrivaju iz Vojvodstva Cornwalla – povijesnog imanja osnovanog još 1337. godine kako bi osiguralo financijsku stabilnost prijestolonasljednika. Danas se vrijednost tog imanja procjenjuje na više od milijardu eura, a prostire se na oko oko 546 četvornih kilometara raspoređeno u 23 grofovije. U njegovu sastavu nalaze se poljoprivredna zemljišta, kuće, poslovni prostori i brojna druga imovina.

Foto: Daniel Ramalho/afp/profimedia

Unatoč privilegiranom položaju, princ William, prema dostupnim informacijama, plaća porez na dohodak na cjelokupan iznos koji prima iz vojvodstva, nakon odbitka troškova kućanstva, čiji detalji nisu javno objavljeni.

Nakon smrti kraljice Elizabete II., izvori bliski kraljevskoj obitelji naveli su kako se princ William ''u potpunosti uživio” u svoju novu ulogu. Od preuzimanja imanja obišao je brojne njegove dijelove, uključujući i posjet u svibnju 2024. inovativnom stambenom projektu u Newquayu, usmjerenom na rješavanje problema beskućništva.

Foto: / Splashnews.com/splash/profimedia

Izvješće iz njegove prve pune godine na toj funkciji donijelo je i promjene u njegovim pokroviteljstvima. Kao veliki zaljubljenik u nogomet, princ William preuzeo je ulogu pokrovitelja Engleskog nogometnog saveza (FA), koju je ranije obnašala kraljica Elizabeta II.

Uz to, princ je preuzeo nova pokroviteljstva, među kojima su Zaklada velških gardista i Kraljevsko poljoprivredno društvo Cornwalla, postao je predsjednik Udruge nositelja Viktorijinog i Georgeovog križa, te je u organizaciji Fields in Trust prešao s funkcije predsjednika na ulogu pokrovitelja.

