Darko Lazić progovorio o zaradi i otkrio dio intime: 'Imao sam trojku...'

Darko Lazić (34), jedan od najpoznatijih glazbenika na ovim prostorima, poznat po svojoj dugogodišnjoj karijeri i hitovima koji su osvajali publiku, jedan je od onih izvođača čije ime i dalje dominira glazbenom scenom. Tijekom svoje karijere zaradio je milijune, a njegova popularnost je neosporna. Međutim, osim što je uspješan glazbenik, Darko Lazić je često predmet medijskog interesa zbog svog privatnog života.

Nedavno je gostovao u podcastu makedonskog voditelja Bojana Jovanovskog poznatog i kao Boki 13, gdje je otvoreno progovorio o mnogim aspektima svog života, kako poslovnog, tako i privatnog. Iako je poznat po tome što je zarađivao izdašne honorare i uživao u luksuznom životu, Lazić je otkrio i zanimljive detalje vezane uz njegovu karijeru i osobni život.

Jedan od najzanimljivijih trenutaka u podcastu bio je Lazićev iskreni komentar o zaradi na nastupima, kao i tome kako dijeli napojnice sa svojim timom. "To kada se podjeli na 15 pjevača i nekoliko glazbenika, dođe na dvije, tri tisuće eura. Međutim, to kada se skupi na gomilu, bude 50.000, 60.000, 70.000 eura", priznao je Lazić, dodajući da ljudi koji gledaju snimke s nastupa često misle kako zarađuje puno, dok stvarna situacija nije uvijek onakva kakvom je prikazana: "Ljudi kada to gledaju na snimcima, misle: 'Pogledaj kako se on razbija od para...'. Kamo sreće da je to sve moje..."

Darko je također podijelio svoje viđenje podjele bakšiša, naglašavajući da se u njegovom timu sve uvijek dijeli ravnomjerno: "U mom slučaju se sve dijeli ravnomjerno. Više ne nastupam na svadbama, kao što sam prije. Primjerice, moj honorar je deset tisuća eura. Fiksno mi isplaćuje tih mojih deset tisuća tijekom proslave kroz bakšiš. To se zove garancija", objasnio je popularni pjevač u podcastu "B-13".

Međutim, privatni život Darka Lazića također nije prošao nezapaženo. Pjevač je progovorio o svojim ljubavnim iskustvima i priznanjima koja nisu ostala bez reakcija. "Imao sam trojku. Mislim da je to svaki muškarac prošao koji se bavi ovim poslom i koji je malo temperamentan", priznao je Darko, uz napomenu da je to iskustvo, prema njegovim riječima, tipično za mnoge osobe koje su podložne stalnim iskušenjima.

Za razliku od mnogih drugih, Lazić je istaknuo da nije sklon varanju, pa tako ni svoju partnericu, Katarinu nije prevario. "Nikada djevojku s kojom sam bio u ozbiljnoj vezi ili svoju ženu nisam prevario. Ipak, dok sam bio sam, radio sam svašta s pripadnicama ljepšeg spola", priznao je Lazić u podcastu.

