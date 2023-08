Kim Kardashian "očajno je posramljena i zabrinuta" zbog svog bivšeg supruga Kanyea Westa, nakon njegovih nedavnih izlazaka u Italiju s novom suprugom Biancom Censori, javlja Daily Mail.

Kim, koja dijeli četvero djece s reperom, vjeruje da "očigledno nešto nije u redu" i ne zna kako će to "sve objasniti djeci", otkrio je izvor blizak Kardashianki za The Sun.

Kanye je, naime, ovoga tjedna uhvaćen dok je pokazivao svoju golu stražnjicu tijekom vožnje brodom u Veneciji sa suprugom Biancom. Mještani su insistirali da on bude "uhićen zbog nepristojnog izlaganja". Bianca je, također, navukla bijes Talijana koji su se, navodno, bunili zbog njenih golišavih modnih kombinacija.

"Kim je toliko zabrinuta zbog njegovih novih slika koje su izašle s Biancom. Njoj je neugodno i zabrinuta je za njega - on luta bos sa šampanjcem po ulici, nešto očito nije u redu", otkrio je izvor.

Izazvali bijes javnost

"Teško joj je jer čim pomisli da može krenuti dalje, dogodi se ovako nešto i ona se opet uvuče u to. Svaki put kad Kanye i Bianca izvedu svoje 'golišave i skandalozne vratolimije', to sve podsjeti da se Kim tijekom braka oblačila u pripijenu nude odjeću. Radije bi to ostavila iza sebe i zaboravila na to", dodao je izvor.

Podsjetimo, Kanye je nedavno u Veneciji tijekom vožnje brodom sa suprugom Biancom cijelom svijetu pokazao golu stražnjicu. No, to im nije prvi put da su njih dvoje izazvali pomutnju i bijes javnosti, to je tek posljednji u nizu njihovih javnih izlazaka koji su izazvali skandal među Talijanima.

Svaki put kad Bianca izađe na ulicu svojim golišavim modnim kombinacijama šokira Talijane koji su, navodno, pozvali i policiju da se obračuna s njom zbog skandaloznog ponašanja.

Kim je, dok je bila u braku s Kanyeom, morala nositi prozirne i pripijene kompletiće koje je on inzistirao da obuče, a sada isto, izgleda radi svojoj novoj supruzi.