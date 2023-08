ODBIJA DONJE RUBLJE / Kanye i njegova ženica režirali novi skandal: Reper maramom skrivao lice, ali je zato cijelom svijetu ponosno pokazao guzicu

Reper Kanye West i njegova supruga Bianca Censori izazvali su novi val bijesa u Veneciji u Italiji. Kanye je, naime, pokazao golu stražnjicu tijekom vožnje brodom. On je na sebi imao crni sako i duge hlače, a lice je pokrio maramom, no kad je sjeo, osvanula je njegova gola stražnjica. Izgleda da ni on, a ni njegova supruga ne običavaju nositi donje rublje. Bianca je ovoga puta svoje bujne atribute skrila ispod kaputa. Incident "gola guza" dogodio se pred mnoštvom ljudi koji su ostali u šoku.